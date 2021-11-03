Белорусские работники могут оказаться в «пенсионной ловушке» 1 3.11.2021, 19:14

2,150

В ФСЗН предприятия задолжали больше 10 миллионов рублей.

Задолженность организаций в бюджет ФСЗН на начало октября составляла 10,6 миллиона рублей. Среди должников значатся в том числе строительные компании, рыбхозы, льнозаводы. Напомним, у чиновников не первый год не получается решить проблему со взносами. Как минимум 47 тысяч человек уже попали в так называемую «пенсионную ловушку», они потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН, пишет zerkalo.io.

Среди должников в ФСЗН на начало октября оказались в том числе строительные компании. Это среди прочего филиалы стройтреста № 8 в Бресте, Ушачская ПМК-66, филиал «ЭМУ-13» компании «Белэлектромонтаж» в Островецком районе.

Задолжали в ФСЗН рыбхозы «Локтыши» в Ганцевичском районе, «Днепробугский» в Дрогиченском районе, «Полесье» в Пинском, а также льнозаводы в Поставском и Верхнедвинском районах.

Среди должников по страховым взносам значатся также Витебский учебно-курсовой комбинат, Шумилинский райагросервис, Речицкая обувная фабрика, госпредприятие «Приграничный», Заславский завод ЖБИ, Бобруйский завод железобетонных конструкций, Чаусский завод ЖБИ.

Напомним, общая сумма задолженности по страховым взносам в ФСЗН заметно сократилась в 2020 году, когда из этого «черного» списка исчезли самые злостные неплательщики. Это произошло благодаря президентскому указу № 70 «О развитии агропромышленного комплекса Витебской области». Документом предоставили организациям рассрочку погашения задолженности по платежам в бюджет фонда. Именно сельхозпредприятия Витебской области были на начало прошлого года в лидерах по сумме задолженности взносов в ФСЗН. Так, унитарное предприятие «Мерецкие» в Глубокском районе на 1 января задолжало 1 миллион 441,2 тысячи рублей, а ОАО «Глубокский комбикормовый завод» — 1 миллион 154,3 тысячи рублей. Сейчас этих организаций нет в списке должников на сайте ФСЗН.

Если организации и ИП не погасят просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники. Трудовой стаж засчитывается при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

На начало 2020 года в «пенсионную ловушку» попали 43,8 тысячи работников, у них из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь про организации, которые работают в обычных условиях, ликвидируемые в общегражданском порядке и признанные банкротами.

При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тысяч работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН, сообщали ранее в Минтруда.

Как ФСЗН «засекретил» данные по суммам задолженности

Ранее ФСЗН перестал публиковать на сайте размер «просрочки» по страховым взносам по конкретным предприятиям, а размещал только список должников и общую сумму задолженности. Теперь, судя по данным на сайте фонда, не указывают и общую сумму задолженности. Данные по суммам задолженности важны для того, что по ней можно ориентироваться, насколько критична ситуация на предприятии со взносами в ФСЗН. К примеру, если это 110 рублей, то это может говорить, к примеру, о том, что на предприятии незначительные недоплаты и проблема не хроническая, а если задолженность исчисляется сотнями тысяч рублей (или больше миллиона, как ранее было у некоторых организаций), то работникам не помешало бы озадачиться выяснением того, уплачиваются ли взносы конкретно за него, чтобы не потерять часть пенсии. Однако в ФСЗН по-прежнему «засекречивает» эти сведения.

Для того чтобы узнать, уплачивает ли наниматель взносы в ФСЗН, можно обратиться в территориальное управление ФСЗН.

Чем грозят работникам долги организаций перед ФСЗН

Информацию в Сети в открытом доступе о должниках в ФСЗН стали размещать с 2013 года. «Некоторые работодатели нарушают законодательство по уплате страховых взносов, — поясняли в Минтруда причины размещения данных о должниках в Сети. — В период, когда работодателем взносы не уплачиваются или уплачиваются в неполном объеме, у работников не формируются права на социальные выплаты, включая пенсии. В результате неуплата или неполная уплата взносов отразится на размере пенсии или пособия».

Если предприятие не погасит просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники, отмечали ранее в Минском городском управлении ФСЗН.

«Некоторые наниматели по тем или иным причинам длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы в бюджет фонда, и порой суммы таких долгов составляют не одну тысячу рублей. Особенно это касается плательщиков, которые находятся в стадии ликвидации (банкротстве) с задолженностью по взносам перед бюджетом фонда, и, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев они не гасят свои долги, — поясняли специалисты. — В такой ситуации страдает в первую очередь работник такого предприятия, которому пришла пора оформлять трудовую пенсию. Дело в том, что трудовой стаж и индивидуальный коэффициент заработной платы при назначении пенсии засчитывается и рассчитывается только при одном, но неукоснительном условии — уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда. Есть уплата взносов — есть трудовой стаж и, соответственно, пенсия, нет уплаты — нет трудовой пенсии».

Специалисты Минского городского управления ФСЗН ранее отмечали, что в столице «есть целый ряд нанимателей, руководители которых длительное время не уплачивают обязательные страховые взносы и имеют солидные суммы задолженности перед фондом, в то же время в их коллективах работают сотни работников, которые рискуют остаться без части трудового стажа, а соответственно, и части пенсии».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».