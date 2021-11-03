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ЕС об инциденте на польско-белорусской границе: Мы полностью доверяем польским властям

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  • 3.11.2021, 19:25
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ЕС об инциденте на польско-белорусской границе: Мы полностью доверяем польским властям

В Брюсселе обеспокоены новыми провокациями режима Лукашенко на польско-белорусской границе.

По данным польских властей, в ночь с 1 на 2 ноября польские солдаты заметили трёх неизвестных в форме, вооруженных длинноствольным оружием, которые вошли на территорию Польши с Беларуси и, после попытки установить контакт, нарушители демонстративно перезарядили оружие и вернулись на территорию Беларуси, передает «Радио Польша».

МИД Польши сообщило в среду, 3 ноября, что временный поверенный в делах Республики Беларусь Александр Чесновский был вызван во вторник для встречи с вице-министром иностранных дел Польши Петром Вавжиком по поводу этого инцидента.

«Очевидно, что территория суверенного государства была нарушена. Мы полностью уверены, что польские власти разберутся с этим инцидентом. Если это подтвердится, то это очередная провокация режима Лукашенко против Европейского союза и его членов», - заявил в среду, 3 ноября, пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано.

«Белорусский режим проверяет, насколько плотной является наша граница; реакция польских солдат показала, что мы в состоянии защитить польскую границу и что мы контролируем то, что на ней происходит», – заявил 3 ноября вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Он также добавил, что, если бы на границе были спецукрепления, то этого инцидента не произошло бы.

Напомним, с весны резко возросло число попыток мигрантов из стран Ближнего Востока, Африки и других регионов незаконно пересечь границы Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей. ЕС и члены Сообщества уверены в том, что это результат целенаправленных действий Беларуси при поддержке РФ в ответ на санкции против режима Лукашенко. С начала года пограничная служба зафиксировала почти 30 000 попыток незаконного перехода польско-белорусской границы. Со 2 сентября в 183 городах Подляского и Люблинского воеводств, прилегающих к границе с Беларусью, действует чрезвычайное положение в связи с миграционным кризисом.

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