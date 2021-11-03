«В целях экономии самолеты обслуживали сами» 5 3.11.2021, 19:51

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Что известно об авиакомпании «Гродно», чей самолет разбился в России?

Грузовой самолет Ан-12 белорусской авиакомпании разбился под Иркутском 3 ноября. На борту было семеро членов экипажа, трое из них — белорусы. Представители авиакомпании пока отказываются от комментариев. В сети можно найти статью издания «Транспортный вестник» за 2018 год, посвященную авиакомпании «Гродно», пишет «Наша Ніва».

Авиакомпания «Гродно» была зарегистрирована 6 марта 2003 года. Это открытое акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству. Она имеет 16 грузовых самолетов: Ан-32, Ан-30, Ан-12 и одиннадцать Ан-2. самолеты работают по всему миру. Кроме грузовых перевозок компания занимается аэрофотосъемками, обзорными полетами и трансферными рейсами в минский аэропорт.

«В 2017 году авиакомпанией «Гродно» был обеспечен безаварийный 1111-часовой налет, без авиационных происшествий. Воздушными судами перевезена 1941 тонна грузов, грузооборот составил около 2150 тысяч тонно- километров, — рассказывал директор ОАО «Авиакомпания Гродно» Олег Качалов. — Наши самолеты выполняли полеты в страны Европейского Союза, Грузию, Казахстан, Афганистан, Иран, Индию. В течение месяца Ан-12 авиакомпании доставлял гуманитарные грузы из Джибути в Йемен в рамках Всемирной продовольственной программы ООН».

Начальник участка по техническому обслуживанию воздушных судов Дмитрий Гармоненко, работавший в авиакомпании с 2004 года, говорил: «Для нас основное — обеспечить безопасность людей, техники, грузов. Авиация ошибок не прощает, поэтому контроль у нас строжайший. В 2009 году авиакомпания решила расширить сферу деятельности — осуществлять грузовые перевозки, для чего взяла в аренду Ан-32, в 2015-м три Ан-12, которые могут доставлять по назначению до 20 тонн груза.

Причем техническое обслуживание этих самолетов предприятие проводит самостоятельно. Научились мы в целях экономии на своей производственной базе восстанавливать и ремонтировать Ан-2. Все, что можно сделать в условиях предприятия, старались выполнять сами.

Подготовили мы и ряд своих специалистов по техническому обслуживанию Ан-12, хотя раньше пользовались помощью приглашенных. Вот сейчас стоит на обслуживании один самолет, и к продлению ресурса его готовят наши техники и инженеры.

Подойдет вскоре еще один наш Ан-12, работающий в районе Афганистана, будем его обслуживать. Мы постоянно работаем над тем, чтобы у нас было как можно больше своих специалистов.

Около месяца-двух продолжается обслуживание крылатой машины, а затем работу проводят сотрудники конструкторского бюро Антонова, которые приезжают в Гродно из Киева. При проведении всех работ обязателен двухуровневый контроль. Качество работ гарантировано, предприятие сертифицировано по стандарту ISO».

Кстати, директор предприятия Олег Качалов сам летает на Ан-30 штурманом. «Аэрофотосъемочные работы идут в Беларуси и за ее пределами. Если в какие-то периоды они не проводятся, самолет используется в качестве грузового, простаивать подготовленным крылатым машинам здесь не разрешают», — сообщалось в статье.

Также авиакомпания обслуживает лайнеры других организаций, обеспечивая при этом работой свой инженерный состав.

В настоящее время на предприятии всерьез задумываются о приобретении авиатехники западного образца. Ведь, получая заказы, авиаторы сталкиваются и с таким мнением: «советская техника хорошая, но вот именно в этих условиях нам нужны другие самолеты».

«Грузовой самолетный парк используем советской постройки. Заменить Ан-12 не смогли бы: после распада Советского Союза ничего подобного не выпускалось. Сейчас определяем тот тип самолета, с которым лучше всего будет работать, — говорил директор Качалов. — Западные самолеты требуют достаточно высокого уровня владения техническим английским языком, и мы уже начали готовить таких специалистов.

Да и в целом молодежь ориентируем на постоянное совершенствование. Много замечательных ребят в последние годы пришло к нам из Белорусской академии гражданской авиации. Среди них инженер по эксплуатации самолетов и двигателей Дмитрий Гармоненко».

Инженер Дмитрий Гармоненко — один из погибших в катастрофе под Иркутском, где разбился АН-12 гродненской компании.

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