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Россия отказывается качать газ через Беларусь

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  • 3.11.2021, 20:38
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Россия отказывается качать газ через Беларусь

«Газпром» отказался от мощностей трубы «Ямал-Европа».

Беларусь уже с января 2022 года может остаться без транзита газа по проходящему через территорию страны газопроводу «Ямал-Европа» из-за намерений России задействовать газопровод «Северный поток» для поставок газа в Европу, передает afn.by.

Во вторник на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform состоялась очередная серия аукционов на бронирование мощностей трубопроводов.

На первый, второй и третий квартал 2022 года «Газпром» отказался от мощностей трубы «Ямал-Европа», которая может ежегодно качать в Германию 33 млрд кубометров из Западной Сибири через Беларусь и Польшу.

Газопровод, запущенный в 1997 году, де-факто остановлен с конца прошлой недели: газ прокачивается реверсом в Польшу вместо нормального направления с Востока на Запад, а Берлин, Москва и «Газпром» хранят молчание, заставляя трейдеров нервничать, пишет finanz.ru.

Долгосрочный контракт с Польшей на транзит газа истек год назад. «Газпром» сразу же забронировал мощности на 12 месяцев вперед - до сентября 2021 года. Когда истекли и эти договоренности, российская компания «взяла» только треть доступного объема на октябрь и столько же на ноябрь.

По мнению экспертов, Газпром», вероятно, ставит на то, что Nord Stream 2 заработает довольно скоро, а когда это произойдет, украинский транзитный маршрут и «Ямал-Европа» будут использоваться как балансирующие - то есть лишь в моменты, когда другие трубы уже заняты.

Эксперты допускают, что Газпром использует газ из трубы «Ямал-Европа», чтобы наполнить «Северный поток-2». Но если NS2 одобрят не скоро, то лишь тогда Газпром запросит дополнительные мощности на белорусско-польском маршруте.

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