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БОР подвел итоги третьего дня забастовки

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  • 3.11.2021, 20:44
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БОР подвел итоги третьего дня забастовки

Готовятся увольнения десятков тысяч белорусских трудящихся.

Белорусское объединение рабочих подвело итоги третьего дня забастовки:

▫️ По уточненным данным, от 900 тысяч до 1 миллиона белорусов не выходят на работу по различным причинам: коронавирус, другие болезни, отпуска, вынужденные отпуска, увольнения.

▫️Бóльшая часть «Гомсельмаша» отправлена в вынужденный отпуск. Штат предприятия достигает 9 тысяч человек.

▫️ Как стало известно БОРу, под видом оптимизации власти начали подготовку белорусских предприятий к грабительской приватизации. Для этого будут уволены десятки тысяч работников различных предприятий по всей Беларуси.

▫️ Белорусы различных стран мира заявляют, что готовы поддержать бастующих: с нами солидарны диаспоры из городов Австрии, Великобритании, Польши и России.

▫️ Павел Станкевич, глава польского фонда «Тутака», также заявил, что готов поддержать оставшихся дома белорусов.

▫️ Белорусы начинают консолидироваться и продумывать методы помощи друг другу в условиях забастовки. Например, поступают предложения помогать друг другу на условиях бартера.

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