В США разрешили вакцинировать детей от коронавируса 3.11.2021, 21:09

США разрешили вакцинировать от коронавируса Pfizer детей от 5 до 11 лет.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США разрешили вакцинировать детей от пяти до 11 лет препаратом от коронавируса производства американской компании Pfizer и германской BioNTech.

Члены комиссии ЦКПЗ единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать детям вакцинироваться двумя дозами указанного препарата.

Одна доза вакцины для детей указанного возраста будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека. Вторая доза будет вводиться с интервалом в три недели.

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