Отец погибшего авиаинженера: Это был первый полет сына

Отец погибшего авиаинженера: Это был первый полет сына1
- 3.11.2021, 21:14
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В России разбился грузовой самолет белорусской «Авиакомпании Гродно».
«Наша Нива» связалась с отцом Максима Карпука, инженера авиакомпании «Гродно». Имя Максима — в списке погибших в авиакатастрофе самолета АН-12 под Иркутском.
Мужчина говорит: «Мы связывались с сыном через Вайбер пару дней назад. Он позвонил, когда они прибыли то ли в Сургут, то ли Уссурийск. Все было нормально. Сын, правда, говорил, что точно не знал, для чего они туда летят».
По словам отца, сын рассказывал, что какой-то плановый ремонт перед вылетом самолет прошел, никаких жалоб на лайнер не было.
«Максим окончил техникум в Минске, затем получил еще одно образование, стал инженером в прошлом году.
Он не летал обычно, работал на месте. Его работа —ремонтировать самолет. Это был его первый полет, первая командировка, потому что нужные инженеры были где-то на курсах, некого было отправлять».
Отметим, что о трагедии отец Максима Карпука узнал от журналистов. С ним не связывались представители авиакомпании.
Мужчина надеется, что это какая-то ошибка, ведь в прошлом году у него умерла жена, в этом году — мать.