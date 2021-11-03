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Отец погибшего авиаинженера: Это был первый полет сына

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  • 3.11.2021, 21:14
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Отец погибшего авиаинженера: Это был первый полет сына
Максим Карпук

В России разбился грузовой самолет белорусской «Авиакомпании Гродно».

«Наша Нива» связалась с отцом Максима Карпука, инженера авиакомпании «Гродно». Имя Максима — в списке погибших в авиакатастрофе самолета АН-12 под Иркутском.

Мужчина говорит: «Мы связывались с сыном через Вайбер пару дней назад. Он позвонил, когда они прибыли то ли в Сургут, то ли Уссурийск. Все было нормально. Сын, правда, говорил, что точно не знал, для чего они туда летят».

По словам отца, сын рассказывал, что какой-то плановый ремонт перед вылетом самолет прошел, никаких жалоб на лайнер не было.

«Максим окончил техникум в Минске, затем получил еще одно образование, стал инженером в прошлом году.

Он не летал обычно, работал на месте. Его работа —ремонтировать самолет. Это был его первый полет, первая командировка, потому что нужные инженеры были где-то на курсах, некого было отправлять».

Отметим, что о трагедии отец Максима Карпука узнал от журналистов. С ним не связывались представители авиакомпании.

Мужчина надеется, что это какая-то ошибка, ведь в прошлом году у него умерла жена, в этом году — мать.

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