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До чего режим Лукашенко довел работников колхозов

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  • 3.11.2021, 21:18
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До чего режим Лукашенко довел работников колхозов

Факты пьянства выявлены почти во всех районах Минской области.

Правоохранители провели дополнительные рейды в сельскохозяйственных организациях Минской области в период с 29 по 31 октября.

Всего специалисты пресекли 91 правонарушение, из которых 60 — за нахождение работников в нетрезвом виде либо употребление спиртных напитков. Об этом сообщает УОПП УВД Миноблисполкома.

Так, пишет Аgronews.com, правоохранители выявили факты пьянства почти во всех районах области, но лидерами стали Узденский, Столбцовский и Воложинский, где обнаружено 12, 11 и пять случаев соответственно. Кроме этого, в пьяном состоянии на рабочих местах находились 16 сторожей.

Так, 29 октября в районе двух часов ночи два сторожа были подшофе на молочно-товарной ферме в Воложинском районе. На следующий день, 30 октября, вечером в Солигорском районе правоохранители обнаружили на одном из объектов женщину-сторожа, которая буквально не стояла на ногах — в крови у нее было обнаружено 4,7 промилле.

Кроме этого, в рамках рейда специалисты выявили случаи, когда работники АПК управляли транспортным средством без документов, а также в состоянии алкогольного опьянения. Так, 30 октября в районе четырех часов дня на автодороге Р-91 «Осиповичи — Барановичи» в Копыльском районе остановили механизатора, у которого обнаружили 1,91 промилле.

Однако пьянство — это не единственная серьезная проблема. За кражу сельхозпродукции, горюче-смазочных материалов, а также других товарно-материальных ценностей задержали 11 работников.

Вместе с этим, правоохранители выявили пять фактов незаконного оборота нефтяного топлива в Борисовском, Пуховичском и Слуцком районах. Во всех случаях «бизнесменами» оказались работники сельскохозяйственных предприятий.

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