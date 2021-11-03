В Голливуде потребовали запретить огнестрельное оружие на съемках 3.11.2021, 21:22

Несчастный случай на съемках с Алеком Болдуином заставил кинематографистов пересмотреть свое отношение к безопасности.

Сообщество кинематографистов Голливуда подписало открытое письмо с требованием раз и навсегда запретить использование исправного огнестрела на съемочных площадках, сообщает Variety.

Письмо подписали операторы Эд Лахман («Кэрол»), Грег Фрейзер («Дюна») и Стивен Лайтхилл, президент Американского общества кинематографистов.

Письмо стало реакцией на инцидент в Санта-Фе, на площадке вестерна «Ржавчина», случившийся 21 октября. Репетируя сцену, актер Алек Болдуин случайно выстрелил из револьвера, оказавшегося заряженным боевой пулей. Оружие ему передал помощник режиссера, который выбрал один из трех бутафорских пистолетов, оставленных мастером-оружейником на съемочной площадке.

В результате погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс и ранение получил режиссер Джоэл Соуза.

Кинематографисты назвали смерть Хатчинс «бессмысленной, случайной и предотвратимой».

«Мы клянемся, что больше не будем соглашаться работать на проектах с использованием исправного огнестрельного оружия на съемках. Мы клянемся больше не ставить друг друга в эти неоправданные смертельные ситуации. У нас есть безопасные альтернативы огнестрелу — это визуальные эффекты. Мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока отрасль сама изменится. Мы самостоятельно ее изменим», — говорится в письме.

Всего подписи оставили 214 кинооператоров. Среди них лауреаты «Оскара» Роджер Дикинс («Побег из Шоушенка», «1917»), Эммануэль Любецки («Выживший», «Бердмен») и Януш Камински («Спасти рядового Райана», «Список Шиндлера»).

Ранее Алек Болдуин выступил за замену настоящего оружия на съемках на пластиковое. В то же время он отметил, что гибель оператора от пули — это несчастный случай из разряда «один на триллион».

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