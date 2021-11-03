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На торги выставлен большой завод по производству стройматериалов

  • 3.11.2021, 21:37
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На торги выставлен большой завод по производству стройматериалов

Он принадлежит «Трайплу».

На электронной торговой площадке Минэкономики появилось объявление о продаже Березовского комбината силикатных изделий. Предприятие, расположенное в Брестской области, продается в рамках процедуры санации.

Собственником Березовского КСИ является объявившая себя банкротом компания «Трайпл», которая контролируется Юрием Чижом. Комбинат с более чем 30-летней историей продается со всеми объектами недвижимости и оборудованием.

Находится Березовский КСИ на окраине города Береза, пишет Realt.by, что в 100 километрах от Бреста. Он занимает участок в 25 гектаров. На территории комбината находится главный технологический корпус площадью около 15 тысяч «квадратов», цех по производству тротуарной плитки площадью 2,5 тысячи «квадратов», административно-бытовые корпусы, столовая, гаражи, склады, мастерские, а также котельная и другие объекты.

Все объекты выставлены на продажу единым лотом, в состав которого входит более 1000 позиций. Среди них как разнообразные здания, так и офисная мебель, техника, автомобили, оборудование, зеленые насаждения.

Начальная стоимость лота — 45,1 миллионов рублей (около 18 миллионов долларов).

Березовский КСИ был основан в 1990 году на базе Ново-Березовского известкового завода. В 2007 году компания была приватизирована группой «Трайпл». Новый собственник провел масштабную реконструкцию комбината и поставил в цеха новое оборудование. Предприятие стало специализироваться на выпуске строительных блоков и крупноформатной тротуарной плитки. Часть продукции КСИ использовалось на стройках «Трайпла».

Исходя из информации на сайте bankrot.gov.by, в апреле 2020 года экономический суд Брестской области признал предприятие банкротом и назначил его санацию — то есть оздоровление для восстановления платежеспособности. Продажа завода новому собственнику — один из инструментов санации, который позволяет рассчитаться с кредиторами и не угробить производство. Недавно срок санации был продлен до 6 апреля 2022 года. В мае 2020 года заявление о признании банкротом направила в суд и сама компания «Трайпл».

Электронные торги по продаже предприятия состоятся 15 ноября на электронной торговой площадке Министерства экономики.

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