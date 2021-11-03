закрыть
3 ноября 2021, среда, 22:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жизнь размазала больную фантазию Лукашенко о том, что на льду «нет никаких вирусов»

  • 3.11.2021, 21:43
  • 2,198
Жизнь размазала больную фантазию Лукашенко о том, что на льду «нет никаких вирусов»

Хоккеисты активно болеют коронавирусом, а «Динамо» так и вовсе по второму кругу.

Беларусь продолжает захлебываться в четвертой волне коронавируса. Даже в статистике Минздрава, не вызывающей никакого доверия, фиксируются как никогда высокие цифры по заболевшим и умершим. В стране сложилась нехватка медицинского кислорода (его приходится поставлять даже с авиационных баз), а поликлиники и больницы столкнулись с огромной нагрузкой – под взрослых ковидных пациентов выделяют места уже и в детских стационарах. При этом обязательный масочный режим, за несоблюдение которого хотели даже штрафовать, в Беларуси просуществовал меньше двух октябрьских недель – после того, как Александр Лукашенко жестко выступил против таких ограничений, Минздрав тут же их отменил. И теперь в стране контролируют не использование средств защиты, а отсутствие напоминаний об их необходимости – наклейки и плакаты, призывающие к ношению масок, заставляют снимать в городском транспорте, объектах торговли и других общественных пространствах, пишет «Трибуна».

Такой сюрреализм вполне укладывается в общую канву отношения Лукашенко к коронавирусу – его советы по борьбе с пандемией с помощью трактора, водки, бани и козочек уже давно превратились в мем (скорее грустный, чем смешной). Правда, даже экс-президент НОК уже должен был понять неэффективность как минимум одного из предложенных им нетрадиционных методов. Минское «Динамо» (дважды, в том числе прямо сейчас) и команды Экстралиги наглядно демонстрируют, что хоккей – точно не «самое настоящее антивирусное лекарство», хоть Лукашенко и считает ледовые площадки «холодильником», где «нет вирусов никаких».

Болезнь впервые накрыла «Динамо» в конце сентября 2020-го. Тогда восемь игроков и тренеров «зубров» сдали первично положительный тест на ковид по прибытии в Латвию на матч с рижскими одноклубниками. В итоге принять участие в игре не смог в том числе рулевой Крэйг Вудкрофт, которого подменил Дмитрий Басков – клуб тогда радовался, что тот «по счастливому совпадению находился в Риге по вопросам организации ЧМ». Минчане уступили по буллитам – это было первое поражение после шести побед подряд.

Сдавших положительный тест игроков из Латвии вывезли на спецтранспорте, а в Беларуси отправили на двухнедельный карантин. Весь тренерский штаб «Динамо» вместе с Вудкрофтом ушел на самоизоляцию как контакты первого уровня. Спасать положение из Молодечно позвали Константина Кольцова – возлюбленный Арины Соболенко стал исполняющим обязанности главного тренера. Также из Экстралиги в «Динамо» экстренно подняли четверых хоккеистов.

Под руководством Кольцова «Динамо» провело три матча (поражение и две победы, одна из которых в овертайме). К середине октября Вудкрофт вышел из самоизоляции и вернулся на пост, но в целом эпидемиологическая ситуации в клубе только ухудшалась. Число заболевших хоккеистов росло – особенно активно болезнь выкашивала лидеров-легионеров. Так что из ЧБ пришлось вызывать еще пятерых – в том числе Илью Литвинова, который после выборов на себе испытал методы работы силовиков, возвращаясь с тренировки (а после благодарил Баскова за «решение всех вопросов»).

В результате матч с «Локомотивом» получился для «Динамо» историческим – впервые в кахаэловской истории клуба на лед выходили только белорусы. К тому же тот состав оказался самым молодым для «зубров» за время участия в лиге (22 года и 237 дней). Закончился матч поражением минчан 0:1. Затем «Динамо» уступило еще четыре раза подряд – Вудкрофт называл это «небольшим кризисом из-за коронавируса». Прервать неудачную серию удалось дома с Ригой (3:0), а затем были еще два проигрыша. Однако к тому времени значительная часть заболевших уже вернулась, а тут еще и подоспела полуторанедельная пауза в КХЛ, за которую команда успела набрать форму. Правда, по ее окончании «Динамо» отправилось на выездную серию без Вудкрофта – тот вновь оказался на карантине, но уже как непосредственно заболевший. Исполняющим обязанности стал Михаил Грабовский, под руководством которого «зубры» победили во всех трех гостевых матчах. А по возвращении в Минск команду принял выздоровевший Вудкрофт – тогда «Динамо» окончательно оправилось от первого ковидного кризиса.

Сейчас мы наблюдаем повторение ситуации. Проблемы начались в конце октября. 26-го числа после гостевой победы над «Адмиралом» (3:2) главный тренер минчан рассказал, что легионеры Тэйлор Бек и Адам Альмквист не вышли на лед, потому что «приболели». Спустя пять дней «Динамо» дома проиграло «Салавату Юлаеву» (3:5). Команде недоставало лишь одного хоккеиста до четырех полных пятерок, да и большая часть в том матче поучаствовала (из 20 хоккеистов «зубров», вышедших тогда на лед, было 12 иностранцев), но Вудкрофт уже сигнализировал об эпидемиологической проблеме. «Сегодня мы играли с короткой скамейкой. У нас немало заболевших игроков, да и много молодых парней выбыло из состава. Каждый чувствует себя по-разному. Нужно смотреть, как все они будут выходить после болезни», – заявил тогда канадец. Как выяснилось позже, визит в Беларусь не прошел бесследно и для «Салавата» – пять игроков уфимцев, игравших в Минске, не попали в заявку на следующий матч из-за болезни. Впрочем, КХЛ утверждает, что это не связано с коронавирусом.

А вскоре «Динамо» столкнулось с совсем уж пугающими потерями. 2 ноября на матч с московскими одноклубниками «зубры» вышли в три неполные пятерки – в заявке было всего 14 полевых. При этом отсутствовало девять хоккеистов, за несколько дней до того игравших против «Салавата». Объяснилось же «Динамо» только по троим из них, сообщив о травмах у Ильи Шинкевича, Романа Горбунова и Марио Кемпе. Также пресс-служба минчан отчиталась о том, что «некоторые игроки почувствовали недомогания», но накануне матча команда сдала ПЦР-тесты, и ни у кого не было положительного результата. Правда, с этим не совсем вяжется заявление Вудкрофта после проигранного со счетом 3:7 матча. «Обидно, что команду поразил вирус. Безусловно, нам не хватало игроков сегодня. Я снимаю шляпу перед теми, кто сегодня вышел на лед. Сейчас мы боремся с болезнью, которая у нас в команде. Есть такая проблема, действительно», – сказал канадец.

На послематчевой пресс-конференции Вудкрофт также обозначил, что с таким масштабом проблем ему сталкиваться еще не приходилось (а ведь эпидемия в «Динамо» уже была). «В своей профессиональной карьере не сталкивался с тем, что происходит сейчас. Многие чувствуют недомогание: тренеры, игроки, персонал. Проходим через тяжелое испытание. После игры обсуждали, что делать и какие шаги предпринимать. У нас небольшой ростер, многие игроки или приболели, или травмированы. В среду будет проведен еще один тест, после которого будем принимать какие-либо решения. Мы прилагаем все усилия, чтобы выйти из сложившейся ситуации», – заявил тренер.

При этом общался с журналистами Вудкрофт без маски и в какой-то момент тяжело закашлялся.

Кашлял на пресс-конференции и игрок минчан Илья Усов. А на трибунах «Минск-Арены» присутствовали Михаил Грабовский, который накануне матча с москвичами покинул штаб «Динамо» и стал генменеджером сборной Беларуси, и Андрей Скабелка. Режиссер трансляции показал их после пятого гола россиян, и маска была лишь на втором. «Андрей Скабелка в легком шоке [от пятого гола московского «Динамо»]. Михаил Грабовский рядышком без маски. Ну, Скабелка-то тренировал в России долгое время – там приучили маски носить. А в Беларуси, вы же знаете, что коронавируса нет, поэтому Грабовский без маски», – отреагировал беларусский комментатор Владимир Гучек в эфире КХЛ-ТВ.

С большими проблемами из-за коронавируса сталкивались и многие клубы Экстралиги. В четвертую волну об эпидемиях в командах не сообщалось, но тут надо учитывать, что сейчас ЧБ – это вещь в себе, информация из которой вполне может и не просочиться. А вот в 2020-м подобных новостей хватало. Из-за большого количества заболевших на карантин уходило 6 из 15 участников прошлого сезона – «Металлург», «Витебск», «Пинские Ястребы», сборная U-18, «Химик» и «Локомотив». Были вопросы и по «Шахтеру» – в конце октября санстанция наложила на солигорчан ограничения по участию в массовых мероприятиях из-за сложной эпидемиологической обстановки в команде, но «горняки», несмотря на это, отправились на выезд в Жлобин. Директор «Шахтера» Юрий Будько заверял, что поехали на матч «только здоровые люди». Тем не менее «Металлург», который до той встречи заявлял, что из-за «простуды» изолировано лишь несколько хоккеистов, после нее ушел на трехнедельный карантин, из-за которого пропустил четыре игры. Но это не рекорд – «Локомотив» не смог выйти на лед в шести поединках подряд.

Причем во всех пропущенных из-за эпидемии матчах команды получали технические поражения. О таком решении, которое явно могло повлиять на желание каких-то клубов не информировать о заболевших хоккеистах в составе, в конце сентябре 2020-го объявил тогдашний глава ФХБ Дмитрий Басков. При этом он говорил о том, что его еще в августе, перед стартом сезона утвердили все клубы Экстралиги, кроме как раз-таки «Локомотива».

«Мы четко оговорили и единогласно проголосовали за то, что вирусная инфекция в клубе не является основанием для переноса игры. ФХБ засчитывает команде техническое поражение, а сопернику – техническую победу. При этом за неявку на игру к клубу не применяются меры дисциплинарного взыскания, с него не снимаются очки. Возражений не было. Все прекрасно осознавали, что чемпионат нужно будет проводить в специфических условиях, с которыми столкнулись не только мы, но и весь мир. Принятое 30 августа решение было официально закреплено Исполкомом, состоявшимся сразу после выборной конференции 9 сентября. Закреплено, подчеркну, также единогласно. Сложившаяся в «Локомотиве» ситуация не является прецедентом», – заявил Басков.

При этом стоит помнить, что на момент вспышки оршанским клубом руководил Евгений Мазуро – один из немногих хоккейных людей, выступивших за перемены в Беларуси. Еще в августе он подписал письмо за честные выборы. В начале сентября Басков на личной встрече объявил ему, что такая позиция несовместима с работой в белхоккее, а еще через месяц Мазуро покинул «Локомотив». Может, и ковидные «технари» были местью клубу за честность директора?


популярное за неделю

Мнение

Белорусы победят!
Белорусы победят! Лейла Юнус
Рецепт победы
Рецепт победы Артем Черников
Спасая свои жизни, мы спасаем страну
Спасая свои жизни, мы спасаем страну Наталья Радина
Британский ученый: Белорусы, действуйте!
Британский ученый: Белорусы, действуйте! Алан Флауэрс