Жизнь размазала больную фантазию Лукашенко о том, что на льду «нет никаких вирусов» 3.11.2021, 21:43

2,198

Хоккеисты активно болеют коронавирусом, а «Динамо» так и вовсе по второму кругу.

Беларусь продолжает захлебываться в четвертой волне коронавируса. Даже в статистике Минздрава, не вызывающей никакого доверия, фиксируются как никогда высокие цифры по заболевшим и умершим. В стране сложилась нехватка медицинского кислорода (его приходится поставлять даже с авиационных баз), а поликлиники и больницы столкнулись с огромной нагрузкой – под взрослых ковидных пациентов выделяют места уже и в детских стационарах. При этом обязательный масочный режим, за несоблюдение которого хотели даже штрафовать, в Беларуси просуществовал меньше двух октябрьских недель – после того, как Александр Лукашенко жестко выступил против таких ограничений, Минздрав тут же их отменил. И теперь в стране контролируют не использование средств защиты, а отсутствие напоминаний об их необходимости – наклейки и плакаты, призывающие к ношению масок, заставляют снимать в городском транспорте, объектах торговли и других общественных пространствах, пишет «Трибуна».

Такой сюрреализм вполне укладывается в общую канву отношения Лукашенко к коронавирусу – его советы по борьбе с пандемией с помощью трактора, водки, бани и козочек уже давно превратились в мем (скорее грустный, чем смешной). Правда, даже экс-президент НОК уже должен был понять неэффективность как минимум одного из предложенных им нетрадиционных методов. Минское «Динамо» (дважды, в том числе прямо сейчас) и команды Экстралиги наглядно демонстрируют, что хоккей – точно не «самое настоящее антивирусное лекарство», хоть Лукашенко и считает ледовые площадки «холодильником», где «нет вирусов никаких».

Болезнь впервые накрыла «Динамо» в конце сентября 2020-го. Тогда восемь игроков и тренеров «зубров» сдали первично положительный тест на ковид по прибытии в Латвию на матч с рижскими одноклубниками. В итоге принять участие в игре не смог в том числе рулевой Крэйг Вудкрофт, которого подменил Дмитрий Басков – клуб тогда радовался, что тот «по счастливому совпадению находился в Риге по вопросам организации ЧМ». Минчане уступили по буллитам – это было первое поражение после шести побед подряд.

Сдавших положительный тест игроков из Латвии вывезли на спецтранспорте, а в Беларуси отправили на двухнедельный карантин. Весь тренерский штаб «Динамо» вместе с Вудкрофтом ушел на самоизоляцию как контакты первого уровня. Спасать положение из Молодечно позвали Константина Кольцова – возлюбленный Арины Соболенко стал исполняющим обязанности главного тренера. Также из Экстралиги в «Динамо» экстренно подняли четверых хоккеистов.

Под руководством Кольцова «Динамо» провело три матча (поражение и две победы, одна из которых в овертайме). К середине октября Вудкрофт вышел из самоизоляции и вернулся на пост, но в целом эпидемиологическая ситуации в клубе только ухудшалась. Число заболевших хоккеистов росло – особенно активно болезнь выкашивала лидеров-легионеров. Так что из ЧБ пришлось вызывать еще пятерых – в том числе Илью Литвинова, который после выборов на себе испытал методы работы силовиков, возвращаясь с тренировки (а после благодарил Баскова за «решение всех вопросов»).

В результате матч с «Локомотивом» получился для «Динамо» историческим – впервые в кахаэловской истории клуба на лед выходили только белорусы. К тому же тот состав оказался самым молодым для «зубров» за время участия в лиге (22 года и 237 дней). Закончился матч поражением минчан 0:1. Затем «Динамо» уступило еще четыре раза подряд – Вудкрофт называл это «небольшим кризисом из-за коронавируса». Прервать неудачную серию удалось дома с Ригой (3:0), а затем были еще два проигрыша. Однако к тому времени значительная часть заболевших уже вернулась, а тут еще и подоспела полуторанедельная пауза в КХЛ, за которую команда успела набрать форму. Правда, по ее окончании «Динамо» отправилось на выездную серию без Вудкрофта – тот вновь оказался на карантине, но уже как непосредственно заболевший. Исполняющим обязанности стал Михаил Грабовский, под руководством которого «зубры» победили во всех трех гостевых матчах. А по возвращении в Минск команду принял выздоровевший Вудкрофт – тогда «Динамо» окончательно оправилось от первого ковидного кризиса.

Сейчас мы наблюдаем повторение ситуации. Проблемы начались в конце октября. 26-го числа после гостевой победы над «Адмиралом» (3:2) главный тренер минчан рассказал, что легионеры Тэйлор Бек и Адам Альмквист не вышли на лед, потому что «приболели». Спустя пять дней «Динамо» дома проиграло «Салавату Юлаеву» (3:5). Команде недоставало лишь одного хоккеиста до четырех полных пятерок, да и большая часть в том матче поучаствовала (из 20 хоккеистов «зубров», вышедших тогда на лед, было 12 иностранцев), но Вудкрофт уже сигнализировал об эпидемиологической проблеме. «Сегодня мы играли с короткой скамейкой. У нас немало заболевших игроков, да и много молодых парней выбыло из состава. Каждый чувствует себя по-разному. Нужно смотреть, как все они будут выходить после болезни», – заявил тогда канадец. Как выяснилось позже, визит в Беларусь не прошел бесследно и для «Салавата» – пять игроков уфимцев, игравших в Минске, не попали в заявку на следующий матч из-за болезни. Впрочем, КХЛ утверждает, что это не связано с коронавирусом.

А вскоре «Динамо» столкнулось с совсем уж пугающими потерями. 2 ноября на матч с московскими одноклубниками «зубры» вышли в три неполные пятерки – в заявке было всего 14 полевых. При этом отсутствовало девять хоккеистов, за несколько дней до того игравших против «Салавата». Объяснилось же «Динамо» только по троим из них, сообщив о травмах у Ильи Шинкевича, Романа Горбунова и Марио Кемпе. Также пресс-служба минчан отчиталась о том, что «некоторые игроки почувствовали недомогания», но накануне матча команда сдала ПЦР-тесты, и ни у кого не было положительного результата. Правда, с этим не совсем вяжется заявление Вудкрофта после проигранного со счетом 3:7 матча. «Обидно, что команду поразил вирус. Безусловно, нам не хватало игроков сегодня. Я снимаю шляпу перед теми, кто сегодня вышел на лед. Сейчас мы боремся с болезнью, которая у нас в команде. Есть такая проблема, действительно», – сказал канадец.

На послематчевой пресс-конференции Вудкрофт также обозначил, что с таким масштабом проблем ему сталкиваться еще не приходилось (а ведь эпидемия в «Динамо» уже была). «В своей профессиональной карьере не сталкивался с тем, что происходит сейчас. Многие чувствуют недомогание: тренеры, игроки, персонал. Проходим через тяжелое испытание. После игры обсуждали, что делать и какие шаги предпринимать. У нас небольшой ростер, многие игроки или приболели, или травмированы. В среду будет проведен еще один тест, после которого будем принимать какие-либо решения. Мы прилагаем все усилия, чтобы выйти из сложившейся ситуации», – заявил тренер.

При этом общался с журналистами Вудкрофт без маски и в какой-то момент тяжело закашлялся.

Кашлял на пресс-конференции и игрок минчан Илья Усов. А на трибунах «Минск-Арены» присутствовали Михаил Грабовский, который накануне матча с москвичами покинул штаб «Динамо» и стал генменеджером сборной Беларуси, и Андрей Скабелка. Режиссер трансляции показал их после пятого гола россиян, и маска была лишь на втором. «Андрей Скабелка в легком шоке [от пятого гола московского «Динамо»]. Михаил Грабовский рядышком без маски. Ну, Скабелка-то тренировал в России долгое время – там приучили маски носить. А в Беларуси, вы же знаете, что коронавируса нет, поэтому Грабовский без маски», – отреагировал беларусский комментатор Владимир Гучек в эфире КХЛ-ТВ.

С большими проблемами из-за коронавируса сталкивались и многие клубы Экстралиги. В четвертую волну об эпидемиях в командах не сообщалось, но тут надо учитывать, что сейчас ЧБ – это вещь в себе, информация из которой вполне может и не просочиться. А вот в 2020-м подобных новостей хватало. Из-за большого количества заболевших на карантин уходило 6 из 15 участников прошлого сезона – «Металлург», «Витебск», «Пинские Ястребы», сборная U-18, «Химик» и «Локомотив». Были вопросы и по «Шахтеру» – в конце октября санстанция наложила на солигорчан ограничения по участию в массовых мероприятиях из-за сложной эпидемиологической обстановки в команде, но «горняки», несмотря на это, отправились на выезд в Жлобин. Директор «Шахтера» Юрий Будько заверял, что поехали на матч «только здоровые люди». Тем не менее «Металлург», который до той встречи заявлял, что из-за «простуды» изолировано лишь несколько хоккеистов, после нее ушел на трехнедельный карантин, из-за которого пропустил четыре игры. Но это не рекорд – «Локомотив» не смог выйти на лед в шести поединках подряд.

Причем во всех пропущенных из-за эпидемии матчах команды получали технические поражения. О таком решении, которое явно могло повлиять на желание каких-то клубов не информировать о заболевших хоккеистах в составе, в конце сентябре 2020-го объявил тогдашний глава ФХБ Дмитрий Басков. При этом он говорил о том, что его еще в августе, перед стартом сезона утвердили все клубы Экстралиги, кроме как раз-таки «Локомотива».

«Мы четко оговорили и единогласно проголосовали за то, что вирусная инфекция в клубе не является основанием для переноса игры. ФХБ засчитывает команде техническое поражение, а сопернику – техническую победу. При этом за неявку на игру к клубу не применяются меры дисциплинарного взыскания, с него не снимаются очки. Возражений не было. Все прекрасно осознавали, что чемпионат нужно будет проводить в специфических условиях, с которыми столкнулись не только мы, но и весь мир. Принятое 30 августа решение было официально закреплено Исполкомом, состоявшимся сразу после выборной конференции 9 сентября. Закреплено, подчеркну, также единогласно. Сложившаяся в «Локомотиве» ситуация не является прецедентом», – заявил Басков.

При этом стоит помнить, что на момент вспышки оршанским клубом руководил Евгений Мазуро – один из немногих хоккейных людей, выступивших за перемены в Беларуси. Еще в августе он подписал письмо за честные выборы. В начале сентября Басков на личной встрече объявил ему, что такая позиция несовместима с работой в белхоккее, а еще через месяц Мазуро покинул «Локомотив». Может, и ковидные «технари» были местью клубу за честность директора?