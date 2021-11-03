Ученые рассказали о неожиданном последствии COVID-19 у подростков 3.11.2021, 22:01

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Об этом стало известно из исследования ученых и медиков из Испании.

В связи с коронавирусом увеличилась распространенность расстройств пищевого поведения (РПП) у подростков и детей. Об этом стало известно из исследования ученых и медиков из Испании, результаты работы которых были опубликованы на сайте Wiley Online Library.

Ученые выяснили, что коронавирус нарушил обычный распорядок дня детей, а также вызвал стресс и увеличил времяпровождение в социальных сетях, что в итоге спровоцировало снижение самооценки у подростков и привело к росту недовольства собственным телом.

В результате могут возникнуть нервная и атипичная анорексия, нервная булимия, компульсивное переедание.

В Каталонии специалисты центра биомедицинских исследований сетевой физиопатологии ожирения и питания выяснили, что в 2020 году число людей до 30 лет, страдающих от РПП, увеличилось на 15%. При этом состояние пациентов с уже диагностированным РПП также ухудшилось.

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