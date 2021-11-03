На минской кольцевой дороге столкнулись сразу шесть авто 3.11.2021, 22:15

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Фотофакт.

Массовая авария произошла вечером 3 ноября на МКАД. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, водитель Peuget ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Мазурова в крайней левой полосе. На 33-м километре он врезался в Opel. В это же время водитель Volvo не принял мер для снижения скорости и столкнулся с попутным Audi, а тот — с Hyundai. Позже в остановившийся Volvo влетел Mercedes.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

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