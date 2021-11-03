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Эксперт: США могут обрушить цены на нефть до $20

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  • 3.11.2021, 22:25
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Эксперт: США могут обрушить цены на нефть до $20

Как это может произойти?

Если в США решат свернуть программу финансовой помощи экономике и бизнесу, то грядет отток дешевых денег, а затем падение цен на все, включая нефть, газ, уголь и металлы. Таким мнением с «Российской газетой» поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Сворачивать программы помощи бизнесу в США могут начать уже в этом году, полагает эксперт. Он также считает, что первое решение Федеральной резервной системы (ФРС) США о повышении ставки будет принято во второй половине 2022 года.

Алексей Зубец отметил и фактор погоды — если зима 2021-2022 года будет мягкой, то наблюдаемые сейчас энергетические неурядицы сойдут на нет уже к лету, уверен эксперт. Однако высокий спрос на энергию в мире сохранится как минимум до второй половины 2022 года.

Повышенные цены на нефть будут поддерживаться ростом издержек на на поддержание и расширение энергетической инфраструктуры. Но Зубец допускает, что во второй половине следующего года стоимость нефти может упасть до $40 за баррель, а в краткосрочные периоды и до $20.

Это, вероятно, повлечет за собой мировой экономический кризис ближе к 2025 году, когда станет невозможно сдерживать накапливающиеся экономические противоречия, подытожил эксперт.

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