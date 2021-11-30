Мигранты, как призраки, приближаются к «колючке»: польская полиция показала, как прошла ночь на границе с Беларусью 4 30.11.2021, 8:21

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Нападения со стороны белорусских спецслужб в течение смены ожидают постоянно.

Ночная смена польской полиции, погранслужбы и военных показали, что происходит ночью на границе с Беларусью.

На фото мигранты с белорусской стороны, как призраки, приближаются к колючей проволоке.

Скоро станет известно, сколько незаконных вторжений польские полицейские и военные предотвратили за ночь и были ли вновь нападения со стороны белорусских спецслужб.

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