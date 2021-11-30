У Лукашенко нашли девять автомобилей от олигарха Олексина 11 30.11.2021, 8:57

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Стоимость «подарков» — больше миллиона долларов.

5 машин, 2 мотоцикла, электрокар и трицикл. Всего девять транспортных средств. Все это Лукашенко получил всего лишь от одного человека – табачного короля Беларуси Алексея Олексина. Сенсационное открытие сделал Белорусский расследовательский центр, сообщает «Белсат».

Официально автомобили в подарок получила служба безопасности Лукашенко. Фактически ими пользуется он сам.

Подарок дороже миллиона долларов, сделанный в 2018 году. Как раз после февраля с компанией Олексина «Энерго Оил» подписали инвестиционный договор о создании сети табачных магазинов «Табакерка». Это дало Олексину право ввозить сигареты в Беларусь. Ранее такое разрешение имело предприятие управления делами Лукашенко. В июле того же года Лукашенко расширил границы Минска, чтобы бизнесмен построил собственную табачную фабрику «Интер Тобакко».

Сейчас под контролем «Энерго Оил» (а это означает, что лично Олексина) 40 процентов табачного рынка Беларуси. В этом году бизнесмен и часть его активов попали под американские и европейские санкции.

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