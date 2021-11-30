Врачи назвали главный симптом нового штамма коронавируса «Омикрон» 11 30.11.2021, 8:59

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фото: getty images

Болезнь проявляет себя необычно.

Люди, которые заболели штаммом коронавируса «Омикрон», имеют легкие, но довольно необычные симптомы.

Об этом сообщила южноафриканский врач Анжелика Кутзи при общении с журналистами издания The Telegraph.

Она была одной из первых, кто предупредил о том, что нашлись пациенты с новой мутацией коронавируса.

По словам Кутзи, первые пациенты с «Омикроном» жаловались на очень сильную утомляемость. Также заболел шестилетний ребенок, у которого наблюдалось сильное учащение пульса. Однако ни у кого не было обнаружено проблем с чувствами вкуса и запаха.

Большинство ее пациентов были невакцинированными мужчинами, которые жаловались на сильную усталость. Недуг у них протекал легко, так как сопутствующих заболеваний у них не было. Однако, как переживает врач, «Омикрон» может намного сильнее поражать людей пожилого возраста, а также тех, кто имеет хронические заболевания.

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