Гигантский ущерб: во сколько обойдется для Беларуси закрытая граница с Польшей 5 30.11.2021, 9:03

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Незаконный режим спровоцировал еще и транспортный кризис.

Одни стоят сутки, другие – уже неделю. Очередь из грузовых автомобилей в некоторых таможенных пунктах достигает нескольких десятков километров. Днем, по информации госпогранкомитета Беларуси, пропуска в Европу на рубежах республики ожидали более 4200 большегрузов. Наряду с миграционным кризисом в Беларуси приходит транспортный, сообщает «Белсат».

«Самый главный фактор – это задержка товаров. И это же всегда очень большие расходы – простой за каждый день. Это означает, что так или иначе эти издержки будут перенесены на потребителя. Это раз. Второе – там же есть еще и скоропортящиеся товары. То есть будут сокращаться и физические объемы поставок. В конечном счете все сводится к тому, что все вещи, которые привозятся таким способом, неизбежно будут дороже», – уверен экономист Сергей Чалый.

Впрочем, истекает не только срок годности у продуктов, но и терпение водителей. От тех, кто стоит на границе уже не первые сутки, приходят сообщения о первых конфликтах на дороге между теми, кто честно стоит в очереди, и теми, кто пытается влезть без очереди.

«Днем по этой причине водители ругались по рации. Потом человек пять-шесть коллег из «хвоста» пошли через перекресток разбираться к тем, кто влез в очередь. Все дальнобойщики сейчас очень раздраженные: ждешь сутками в очереди, ни помыться, ни в туалет нормально сходить – так еще проблема с этими «хитромудрыми». ГАИ стоило бы активнее подключаться, а то точно когда-нибудь закончится все печально: или лицо кому-нибудь разобьют, или колеса начнут резать», – поделился один из водителей, который стоит в очереди на границе.

Через Беларусь в Европу следует множество иностранных грузов – в том числе из России. Однако, по мнению экспертов, очередной кризис на границе заметно ударит лишь по белорусскому бизнесу и бюджету.

Экономисты считают, что с точки зрения развития, с точки зрения доверия к нашей стране как к логистическому партнеру, торговому партнеру, закрытая граница — это гигантский ущерб.

Транспортный кризис на границе Беларуси с Евросоюзом стал результатом миграционного кризиса и закрытия КПП «Кузница-Брузги». В случае продолжения попыток мигрантов прорваться через границу польские власти угрожают и вовсе закрыть границу с Беларусью. Тогда очереди из большегрузов могут увеличиться в разы. А бюджет Беларуси, по оценкам экономистов, может потерять около полутора миллиардов долларов. Это половина от всей прибыли с экспорта транспортных услуг.

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