Из-за провокаций с белорусской стороны Польша перебросила на границу десантников из Кракова

Из-за провокаций с белорусской стороны Польша перебросила на границу десантников из Кракова3
- 30.11.2021, 9:48
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Охрану восточных рубежей страны усилила 6-я бригада ВДВ.
Из-за провокаций с белорусской стороны Польша перебросила на границу военных из 6-й воздушно-десантной бригады, дислоцирующейся в Кракове
«Солдаты 6-й бригады готовы действовать всегда там, где они больше всего нужны», — говорится в сообщении командования.
#MuremZaPolskimMundurem— 6BPD (@_6BPD_) November 29, 2021
Żołnierze #6BPD gotowi do działania zawsze tam, gdzie najbardziej ich potrzeba 🇵🇱@DGeneralneRSZ pic.twitter.com/2SaIr3xsRi
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.