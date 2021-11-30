В Белом доме установили 41 рождественскую ель: фотофакт 30.11.2021, 10:18

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Как резиденцию Байдена украсили к зимним праздникам.

Резиденцию американского президента украсили к рождественским праздникам. Работы по декорированию помещений завершились в понедельник, 29 ноября, пишет New York Post.

Для действующего главы государства Джо Байдена и его супруги Джилл это будет первое Рождество в Белом доме. По словам первой леди, украшения объединены темой «Подарки от сердца».

В резиденции установили 41 рождественскую елку. Одну из них украсили фотографиями бывших глав государства и первых леди, включая Дональда и Меланию Трампов.

В здании развесили 25 новогодних венков, праздничные гирлянды, а над камином - носки для подарков. Для декорирования было использовано порядка двух километров лент, более 300 свечей и около 10 тысяч украшений.

Чтобы украсить Белый дом внутри и снаружи, сотне волонтеров понадобилось около семи дней.

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