Ученые выяснили, как изменится внешность людей из-за глобального потепления 1 30.11.2021, 10:26

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Специалисты считают, что цвет кожи изменится.

Теория эволюции предполагает то, что со временем каждый живой вид должен меняться, чтобы адаптироваться к новым условиям жизни. Исключением в данной ситуации не является и глобальное потепление, которое является одной из основных проблем на сегодняшний день.

Об этом сообщает Sasapost.

Специалисты провели исследование для того, чтобы установить, как же может измениться внешность людей под влиянием глобального потепления. Биолог Сара Райдинг уверена в том, что изменение климата на планете сказались на более быстрой адаптации животных. В качестве примера она привела увеличение клюва в отдельных видов попугаев, проживающих на территории Австралии. Начиная с 1970-х годов он увеличился практически на 10%. Кроме того, биологами были зафиксированы изменения в масковых бурозубок, европейских мышей. В этих животных стали намного больше конечности.

Если говорить непосредственно о людях, то потепление спровоцировало усиленную выработку меланина. Это специальный пигмент, который влияет на цвет волос, кожи и глаз. Чем больше его содержится в организме, тем темнее внешность человека.

Специалисты Кембриджского университета провели исследование и установили, что в скором времени может измениться размер тела и головного мозга человека. Они проанализировали окаменелости и выяснили, что в зависимости от погодных условий, размер мозга и тела все время колебался. Холод становился причиной увеличения параметров, а тепло провоцировало уменьшение. Также ученые предполагают, что в дальнейшем люди могут столкнуться с серьезными проблемами с речью и памятью, будут возникать трудности в обучении, снизится уровень мозгового кровообращения.

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