Солдаты Железной дивизии показали, как выглядит утро на польско-белорусской границе 30.11.2021, 10:34

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Бойцы патрулируют границу с помощью вертолетов Mи 17 и дронов.

Польские военные из 18-й механизированной дивизии (Железная дивизия) показали, как выглядит утро на польско-белорусской границе.

«Мы начинаем еще один день на границе! В приграничной зоне мы выполняем патрульные полеты на Mи 17 и разведывательные полеты с помощью беспилотных летательных аппаратов Orbiter и FlyEye», — сообщили бойцы Железной дивизии.

Польские солдаты также показали, как патрулируют заболоченные участки местности в районе реки Буг, которую часто пытаются преодолеть нелегальные мигранты.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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