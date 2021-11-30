Солдаты Железной дивизии показали, как выглядит утро на польско-белорусской границе
- 30.11.2021, 10:34
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Бойцы патрулируют границу с помощью вертолетов Mи 17 и дронов.
Польские военные из 18-й механизированной дивизии (Железная дивизия) показали, как выглядит утро на польско-белорусской границе.
«Мы начинаем еще один день на границе! В приграничной зоне мы выполняем патрульные полеты на Mи 17 и разведывательные полеты с помощью беспилотных летательных аппаратов Orbiter и FlyEye», — сообщили бойцы Железной дивизии.
Польские солдаты также показали, как патрулируют заболоченные участки местности в районе реки Буг, которую часто пытаются преодолеть нелегальные мигранты.
Rozpoczynamy kolejny dzień na granicy! W strefie przygranicznej prowadzimy loty patrolowe (#Mi17) i rozpoznawcze (bezzałogowce #Orbiter i #FlyEye). Robimy to, co należy! 🇵🇱 pic.twitter.com/fD9LRASSJ5— 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) November 30, 2021
Żołnierze @16Dywizja podczas obserwacji #granica ❗💪 Naszym celem jest powstrzymanie napływu nielegalnych migrantów wspomagając @Straz_Graniczna w patrolowaniu odcinków przygranicznych ❗🤜🤛 pic.twitter.com/COiCVndzR0— 16 Dywizja Zmechanizowana (@16Dywizja) November 29, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.