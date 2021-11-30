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На Крым обрушился мощный ураган

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  • 30.11.2021, 10:46
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На Крым обрушился мощный ураган

Есть пострадавшие.

В оккупированном Крыму сильный ветер стал причиной падения деревьев и обрыва проводов. В результате пострадали шесть жителей полуострова, пишет korrespondent.net.

"На текущий момент поступила информация о шестерых пострадавших: четверо в Ялте, один в Алуште, один в Симферопольском районе", - информирует издание.

По всему полуострову 56 тысяч человек остались без света.

По данным "главы администрации" Ялты Янины Павленко, в городе трое людей - 16-летний мальчик и 67-летние мужчина и женщина - травмированы в результате падения деревьев. Они госпитализированы. Еще на одного мужчину, 33 года, упала сорванная ветром антенна.

Кроме того, на побережье Черного моря из-за шторма пострадали десять автомобилей, четыре судна сорвались с якоря, одно - затонуло.

Так называемые "власти" аннексированного полуострова рекомендовали работодателям организовать удаленный режим работы, а родителям - не вести детей в школы и детсады.

Напомним, в Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ливней и шквалов. Синоптики предупреждали о ветре скоростью до 20-25 м/с, в горах - до 35 м/с, что по шкале Бофорта считается ураганом.

Из-за шторма в районе Керченского пролива застряли около 200 судов.

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