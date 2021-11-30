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Мнение: Отношение к Лукашенко в Кремле изменилось пару недель назад

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  • 30.11.2021, 10:56
  • 5,542
Мнение: Отношение к Лукашенко в Кремле изменилось пару недель назад

Москва все больше старается дистанцироваться от неадекватного правителя.

Россия с начала кризиса с мигрантами строила "двойную игру". Первая - это попытка ухватиться за Беларусь через провокацию на границе. Вышло очень неудачно, пишет телеграм-канал CYNIC.

Более того, у Кремля появились подозрения, что информацию о причастности России в операции по мигрантам слил сам Лукашенко Западу, чтобы реализовать шантаж в свою пользу: "Дайте денег, иначе все расскажу, трубу отрежу и втяну вас в войну".

Когда операция "Прорыв" провалилась, второй трек переговоров в обход Лукашенко вернули.

Именно с этим треком было связано заявление Путина о необходимости договариваться с оппозицией.

Подобные телодвижения Кремля вызывают некоторую опаску у высшего командования Беларуси. Звучат голоса "Так что? Путин больше за нас не вступится?"

Окружение "синепалого подонка" будет очень надеяться, что эта игра Москвы - блеф для давления на Лукашенко. Но в "блеф" втянуто слишком много лиц из США (в первую очередь), и Германии.

Отношение к Лукашенко в Кремле изменилось пару недель назад.

У Лукашенко не все гладко с Кремлем. Отношение к белорусскому правителю там меняется, и особенно активно процесс идет в последние пару недель.

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