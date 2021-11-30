Сравнение: как режим «помогает» мигрантам и белорусским гражданам 30.11.2021, 10:59

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фото: ТАСС

Приблизительные, но весьма красноречивые подсчеты.

Александр Лукашенко на днях рассказал, сколько наша страна (читай, ее налогоплательщики) уже потратила на помощь беженцам, пытающимся попасть через Беларусь в Евросоюз. Intex-press соотнесла эту цифру с другими государственными расходами, а также сравнила затраты на содержание мигрантов с расходами на поддержку белорусов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Сразу оговоримся, что рассчитать с точностью до копейки затраты на содержание мигрантов в Беларуси практически невозможно, так как, во-первых, мы не знаем их точного количества (разные источники называют разные цифры, причем, округленные), а, во-вторых, никакой финансовой отчетности по их содержанию в открытом доступе также найти не удалось.

Тем не менее, официальные заявления, в которых нет-нет, да проскочит та или иная цифра, позволили нам сделать, пусть и приблизительные, но весьма красноречивые подсчеты.

Итак, начнем с суммы, озвученной Александром Лукашенко 26 ноября во время посещения лагеря беженцев на белорусско-польской границе.

«После моего вчерашнего заявления несчастных 260 тысяч отжалели. Они Красному Кресту нашему перечислили 260 тысяч долларов. Мы на три дня раньше посчитали: мы затратили на все эти мероприятия 12,6 миллиона долларов», – заявил тогда Лукашенко.

Естественно, какие именно «мероприятия» вошли в эту сумму и откуда взялись эти миллионы долларов, он не уточнил. Но, как бы то ни было, деньги эти – немаленькие для нашей страны. Их, к примеру, хватит на то, чтобы провести полтора референдума по изменению Конституции страны.

Для Барановичей 12,6 миллиона долларов – это почти восьмая часть годового бюджета! А этих денег хватило бы, чтобы полностью реконструировать три таких стадиона, как барановичский «Локомотив».

Теперь что касается непосредственно расходов на содержание мигрантов. На днях Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста, сообщил в интервью одному из госканалов, что только «10000 евро в день тратится на питание». То есть, если отталкиваться от цифры в 2000 человек (именно столько мигрантов, по словам белорусских чиновников, находится в логистическом центре на границе), выходит по 5 евро (примерно 14,4 рубля) в день на каждого. И это, напомним, только на питание.

А теперь сравним, сколько денег тратит государство на своих граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Возьмем, к примеру, статистику по оказанию адресной социальной помощи малоимущим гражданам в Барановичах за 9 месяцев 2021 года (это самая свежая статистика, которую нам удалось отыскать в открытом доступе).

Материальную помощь от государства за этот период получили 3012 человек на общую сумму 1,23 млн рублей. Методом нехитрых математических вычислений получается, что на каждого малоимущего в Барановичах за этот период было выделено в среднем 410 рублей, что равняется 45,5 рубля в месяц или примерно 1,5 рубля в день. То есть почти в 10 раз меньше.

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