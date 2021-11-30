Пощечина Эрдогана Путину прозвенела, разорвав тишину 1 Телеграм-канал «Серпом По»

30.11.2021, 11:11

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Фото: ТАСС

Эпическая картина.

Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником в урегулировании проблем между Россией и Украиной. Принимайте нового посетителя на послекрымское «веселье». Просите к столу, сажайте выпить, закусить. «И музыкантов, непременно музыкантов!»

Представляете картину?

Как недавно сидели втроём в Сочи Путин, Пашинян и Алиев с напряженными лицами за большим столом. Теперь посередине стола сядет Эрдоган, а по бокам надутый от злости Путин и нахохлившийся, как воробей, Зеленский.

«Да… Хорошая у нас компания», - говорил атаман Брылов в фильме «Свой среди чужих …».

Россия продает ракеты С-400 стране НАТО – Турции и чехвостит, при этом НАТО. Турция продает ударные беспилотники Украине, которые успешно долбят в Донбассе русские пушки. Но при этом Эрдоган уверяет, что Россия – дружественная Турции страна.

И вот теперь – предложение посредничества от Эрдогана! Это – пощечина не только лавровской дипломатии, но и всему политическому курсу российского руководства, когда для переговоров с Украиной объявляется турецкий посредник-активист.

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