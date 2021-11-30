Польские пограничники отбили 134 нападения мигрантов под руководством белорусских спецслужб

Польские пограничники отбили 134 нападения мигрантов под руководством белорусских спецслужб1
- 30.11.2021, 11:18
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Группы агрессивных нелегалов штурмовали границу на участках застав в Мельнике и Шудялове.
Польские пограничники сегодня ночью отбили 134 нападения мигрантов, контролируемых белорусскими спецслужбами, сообщают польские пограничники.
Было выдано 33 постановления о выдворении нелегалов с территории Республики Польша.
Оперативники задержали 2 граждан Украины за пособничество.
Группы агрессивных иностранцев форсировали границу на участках застав в Мельнике и Шудялове.
Minionej doby tj.29.11 granicę🇵🇱🇧🇾próbowały przekroczyć 134 osoby.Wydano 33 postanowienia o opuszczeniu terytorium RP.#FunkcjonariuszeSG zatrzymali 2 ob.Ukrainy za pomocnictwo.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 30, 2021
Grupy agresywnych cudzoziemców forsowały granicę na odcinkach placówek SG w Mielniku i w Szudziałowie. pic.twitter.com/70NoSYrrlr
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.