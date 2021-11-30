Урожай зерна в России оказался фикцией 3 30.11.2021, 11:27

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Старая советская практика по припискам возвращается.

Данные по сбору зерна, поступающие из регионов и показывающие успешное завершение уборочной кампании, вызывают сомнения и могут содержать «приписки», заявил в понедельник руководитель Российского зернового союза Аркадий Злочевский, сообщает finanz.ru.

«Региональные органы оказывают давление на сельхозпроизводителей сегодня с тем, чтобы они «давали вал», и по площадям, и по урожаям», угрожая в противном случае прекратить субсидии и господдержку, рассказал Злочевский.

По его словам, с этим явлением аграрии столкнулись в прошлом году, а в этом ситуация повторяется.

«Это формирует достаточно серьезный риск приписок в той статистике, которая собирается в стране», - сказал Злочевский (его цитирует «Интерфакс»).

По данным Минсельзоза, на данный момент убран урожан с 97% посевной площади 125,7 млн тонн в бункерном весе. В чистом весе, исходя из официальной статистики, РЗС прогнозирует 121,6 млн тонн. «Но вопрос объективности данной статистики остается, видимо, придется в течение сезона как-то отслеживать и смотреть, выявлять коэффициент недостоверности, скажем так, сколько из этих данных приписаны», - сказал Злочевский.

В августе Минсельхоз США резко снизил прогноз по сбору зерновых в России, а урожай пшеницы оценил всего в 72,5 млн тонн - на 13,5 млн (15%) меньше, чем годом ранее.

Следом прогнозы по урожаю снизили СовЭкон и ИКАР, ссылась на неожиданно слабые данные Росстата о площадях под озимой пшеницей: с прошлогодних 16,9 млн гектаров они упали до 15,6 млн.

Засушливая погода, которая установилась в конце июня-июле в основных производящих регионах, также сулила недобору зерна в Центре и Поволжье Урожайность собранной пшеницы в ЦФО упала на 24% год к году, в ПФО - на 45%.

Российский Минсельхоз ждал урожай в размере 81 млн тонн пшеницы, но впоследствии снизил оценку до 77,8 млн тонн.

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