Белорусские предприятия накопили рекордную внутреннюю «дебиторку» 30.11.2021, 11:54

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Никогда ранее дебиторы не имели таких больших обязательств.

Дебиторская задолженность – это в основном обязательства партнеров компаний за поставленную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги. Если эта задолженность имеет пропущенные сроки погашения по договору или по актам законодательства, то ее относят к просроченной, сообщает сайт banki24.by.

К 1 октября 2021 года размер дебиторки крупных и средних организаций РБ достиг рекордного значения – 54,486 млрд BYN. Это максимальный уровень задолженности за весь период наблюдений.

Дебиторка бывает внешней и внутренней. Внешняя дебиторка – это долги дебиторов за пределами Беларуси, а внутренняя – внутри страны.

Внутренняя дебиторка на 1 октября составила 41,489 млрд BYN и это рекордное значение за все время отслеживания. Предыдущий максимум задолженности продержался лишь один месяц.

За 9 месяцев с начала текущего года сумма внутренней дебиторки выросла на 10,6%. Для сравнения: за весь 2019 года задолженность увеличилась на 8,7%.

Почти половину внутренней дебиторки формируют флагманы промышленности – 20,208 млрд BYN. Эта сумма дебиторки оказалась максимальной за всю историю замеров.

По итогам 9 месяцев внутренняя дебиторка в промышленности увеличилась на 13,2%. Сравните: за полный 2020 год рост составил 14,6%.

Внутри промышленности основной объем дебиторки «висит» на флагманах обрабатывающих отраслей – 16,381 млрд BYN. Эта сумма стала рекордной за весь период измерений по отрасли. В 2021 году внутренняя дебиторка по обрабатывающей промышленности подскочила на 17,2% (за целый 2020 год – на 10,6%).

По флагманам сельского хозяйства внутренняя дебиторка составила 1,909 млрд BYN. За 9 месяцев она выросла по отрасли на 18,6% (за весь 2020 год – на 4%).

В строительном секторе дебиторка во внутренних расчетах достигла 2,653 млрд BYN. В 2021 году задолженность увеличилась на 22,5% (за полный 2020 год рост составил только 3,3%).

В оптовой торговле внутренняя дебиторка составила 4,566 млрд BYN, в розничной торговле – 2,139 млрд BYN (рекорд за период наблюдений), на транспорте – 2,128 млрд BYN, в секторе информации и связи – 1,255 млрд BYN, в финансово-страховом секторе – 3,982 млрд BYN.

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