закрыть
30 ноября 2021, вторник, 12:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Девятилетний мальчик создал приложение, которое помогает общаться с людьми его младшему брату с аутизмом

  • 30.11.2021, 11:47
Девятилетний мальчик создал приложение, которое помогает общаться с людьми его младшему брату с аутизмом
Фото: itv.com

Все началось с того, что его попросили создать игру для школьного проекта.

Шестилетний Адам Портер не мог попросить даже о самых простых вещах. Когда ему было два года, у него диагностировали аутизм. Мальчик до последнего времени почти совсем не говорил, сообщает «Наша Нива». Но теперь, пользуясь приложением, которое разработал его 9-летний брат, Адам может общаться с людьми, нажимая на картинки. Шон Портер из Англии создал программу для детей, которые не говорят и у которых диагностировали аутизм, сообщает британский канал ITV.

Все началось с того, что Шона попросили создать игру для школьного проекта, но он пошел дальше и создал целое приложение. Мальчику хотелось помочь брату, которого он так любит.

«Если бы я не создал это приложение, то не знаю, додумался бы кто-нибудь другой до такого», — говорит Шон.

Известно, что около 40% детей с аутизмом не говорят, и могут никогда не заговорить.

Отец мальчиков, Лиам Портер, рассказывает, что это приложение помогло младшему Адаму начать развиваться быстрее. И Лиам надеется, что программа поможет многим другим детям с аутизмом научиться общаться.

«Раньше мы вынуждены были просто догадываться, чего он хочет — поесть, сказать, где болит, попроситься в туалет», — говорит Лиам.

Теперь, пользуясь приложением Speak4me, Адам просто нажимает на картинку, которую ассоциирует со своим состоянием, а программа озвучивает его желание. Например, если нажать на картинку с кроватью, программа скажет: «Я хочу спать».

Это приложение открыло многие возможности для Адама, и он теперь просит больше и развивается лучше. А его старший брат радуется и признается, что, придумав приложение Speak4me, «чувствует себя просто фантастически».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский