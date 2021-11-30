Девятилетний мальчик создал приложение, которое помогает общаться с людьми его младшему брату с аутизмом 30.11.2021, 11:47

Фото: itv.com

Все началось с того, что его попросили создать игру для школьного проекта.

Шестилетний Адам Портер не мог попросить даже о самых простых вещах. Когда ему было два года, у него диагностировали аутизм. Мальчик до последнего времени почти совсем не говорил, сообщает «Наша Нива». Но теперь, пользуясь приложением, которое разработал его 9-летний брат, Адам может общаться с людьми, нажимая на картинки. Шон Портер из Англии создал программу для детей, которые не говорят и у которых диагностировали аутизм, сообщает британский канал ITV.

Все началось с того, что Шона попросили создать игру для школьного проекта, но он пошел дальше и создал целое приложение. Мальчику хотелось помочь брату, которого он так любит.

«Если бы я не создал это приложение, то не знаю, додумался бы кто-нибудь другой до такого», — говорит Шон.

Известно, что около 40% детей с аутизмом не говорят, и могут никогда не заговорить.

Отец мальчиков, Лиам Портер, рассказывает, что это приложение помогло младшему Адаму начать развиваться быстрее. И Лиам надеется, что программа поможет многим другим детям с аутизмом научиться общаться.

«Раньше мы вынуждены были просто догадываться, чего он хочет — поесть, сказать, где болит, попроситься в туалет», — говорит Лиам.

Теперь, пользуясь приложением Speak4me, Адам просто нажимает на картинку, которую ассоциирует со своим состоянием, а программа озвучивает его желание. Например, если нажать на картинку с кроватью, программа скажет: «Я хочу спать».

Это приложение открыло многие возможности для Адама, и он теперь просит больше и развивается лучше. А его старший брат радуется и признается, что, придумав приложение Speak4me, «чувствует себя просто фантастически».

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