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Украина предупредила о возможном вторжении российских войск

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  • 30.11.2021, 12:01
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Украина предупредила о возможном вторжении российских войск
Дмитрий Кулеба

Потенциальная военная операция РФ может включать большой сегмент военных действий в Черном море.

Накануне встречи глав МИД стран НАТО в Риге Киев предупредил о возможном вторжении России на территорию Украины. "При худшем сценарии Россия может попытаться подорвать архитектуру безопасности, которая сложилась в период после холодной войны в Европе, и перекроить границы силой, как это уже было в 2008 году в Грузии и в 2014 году, когда она оккупировала Крым и начала войну в Донбассе", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает dw.com.

По словам Кулебы, у границы с Украиной размещены предположительно 115 тысяч российских военнослужащих. За несколько дней до этого в Украине говорили о 92 тысячах военнослужащих. Независимой проверке эти данные не поддаются. "Ситуация выглядит очень пасмурно", - сказал министр на онлайн-брифинге в Киеве. Он отметил, что большая часть военной техники находится вблизи Украины с весны, в том числе танки, артиллерия, самолеты. По данным украинских властей, на границе и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма размещено "много военной техники, не предназначенной для обороны". "К примеру, мы видим ракетные комплексы и оборудование для блокировки радиосвязи", - сообщил Кулеба.

Совместная проблема

Глава МИД Украины также отметил, что в случае вторжения РФ, военные действия будут происходить и в Черном море, поэтому агрессивное поведение России - это проблема не только Украины, но и ее ближайших соседей и партнеров. "Потенциальная военная операция, предпринятая Россией, будет включать большой сегмент военных действий в Черном море, - сказал Кулеба. - Поэтому Румыния и другие черноморские партнеры, на наш взгляд, должны быть так же обеспокоены планами России, как и Украина, и быть привержены сдерживанию России, как и мы. Это наша совместная проблема”.

С конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании Россией военного присутствия вдоль границ Украины. В последний раз аналогичное происходило весной 2021 года и также вызвало серьезную озабоченность в мире. Но если события весной были расценены как демонстрация силы, то нынешняя ситуация может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины, считают спецслужбы США.

Москва отрицает все обвинения в подготовке нападения на Украину и, напротив, указывает на увеличившуюся активность НАТО у российских границ. Встреча министров иностранных дел стран Североатлантического альянса пройдет в Риге с 30 ноября по 1 декабря.

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