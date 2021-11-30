Геологи раскрыли причину таинственного исчезновения древней китайской цивилизации 4 30.11.2021, 12:37

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Деталь древней нефритовой резьбы Лянчжу

Фото: Бюро управления археологическими руинами Лянчжу

Она возникла около 5300 лет назад.

Неолитическую культуру Лянчжу на востоке Китая, вероятно, уничтожило наводнение, которое было вызвано постепенным изменением климата.

К таким выводам пришла команда исследователей из Инсбрукского университета (Австрия) и Сианьского университета Цзяо Тун (Китай), пишет «Новое время».

Около 5300 лет назад на востоке Китая возникла древняя цивилизация, построившая блестящий город, подобного которому, возможно, никогда раньше не видели во всей Азии — и, возможно, даже во всем мире.

Сохранившиеся следы культуры Лянчжу, которая возникла на берегах дельты реки Янцзы на востоке Китая, являются свидетельством того, на что было способно это уникальное неолитическое общество на последних этапах каменного века.

Изощренные архитектурные особенности, в том числе продуманная гидротехника, позволившая построить каналы, плотины и водохранилища, привели к мнению, что представители культуры Лянчжу создали неолитическую «Венецию Востока».

Однако эти чудеса не продлились долго. После тысячи лет развития культура Лянчжу загадочным образом исчезла около 4300 лет назад, и древний город был внезапно заброшен. Почему это произошло, так и не было до конца понятно, хотя многие предполагали, что какая-то форма катастрофического наводнения привела к катастрофе.

«На сохранившихся руинах был обнаружен тонкий слой глины, что указывает на возможную связь между гибелью развитой цивилизации и наводнениями на реке Янцзы или наводнениями в Восточно-Китайском море. Однако нельзя было сделать однозначных выводов о причине из самого слоя грязи», — объясняет геолог Кристоф Шпетль из Университета Инсбрука в Австрии.

Теперь у ученых есть более ясная картина наводнения, затопившего это поразительное место.

В новом исследовании Шпетль и международная группа исследователей углубились гораздо глубже, чем древние отложения грязи, изучая минеральные образования, такие как сталагмиты, из двух подводных пещер в регионе, которые сохраняют химические признаки древних климатических условий.

Анализ образцов сталагмита учеными под руководством первого автора Хайвэя Чжана из китайского Сианьского университета показывает, что крушение города Лянчжу совпало с периодом чрезвычайно сильных осадков, которые, вероятно, продолжались десятилетия, вероятно, из-за Эль-Ниньо.

«Это удивительно точно с учетом временного интервала. Обильные муссонные дожди, вероятно, привели к такому сильному затоплению Янцзы и ее рукавов, что даже сложные плотины и каналы больше не могли противостоять этим массам воды, разрушив город Лянчжу и вынудив людей бежать», — говорит Шпетль.

По мнению исследователей, предыдущие случаи изменения климата в районе дельты реки Янцзы, возможно, также повлияли на другие неолитические культуры, которые населяли этот район до того, как культура Лянчжу поднялась в период засушливых и относительно стабильных условий окружающей среды. Но погода означала, что этот процветающий город не мог существовать вечно.

«Сильные наводнения из-за плохого дренажа в низменных землях, возможно, вынудили людей Лянчжу покинуть свою столицу и жилища на равнине Тайху, что в конечном итоге привело к краху всей цивилизации Лянчжу», — отметиили ученые.

В течение сотен лет после этого влажные условия сохранялись, и в течение этого времени другие древние культуры временно поднялись, чтобы наследовать Лянчжу — по крайней мере, до тех пор, пока еще одна мегазасуха, вероятно, не привела к «окончательной гибели» неолитических человеческих обществ в регионе.

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