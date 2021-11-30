В российской шахте, где погиб 51 человек, возобновился пожар 30.11.2021, 12:51

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Фото: ТАСС

Работу спасателей остановили.

В шахте «Листвяжная» в Кузбассе (РФ), где 25 ноября произошел взрыв, отмечается горение на нескольких участках. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян, передает ТАСС.

По его словам, внутри и снаружи шахты повысились уровни оксида углерода и ацетилена, что свидетельствует о горении в шахте. Из-за роста уровня ацитилена работу горноспасателей приостановили.

По словам Чуприяна, повторных взрывов в «Листвяжной» не было, но обстановка в шахте остается сложной.

По последним данным, в шахте остаются тела 38 рабочих и двоих спасателей. Поиск тел проводится «вслепую», так как средства объективного контроля не показывают точное нахождение тел погибших, сообщил Чуприян.

Сроки завершения поисковой операции пока не установлены.

В телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева сообщается, что в шахте обнаружили тела еще 18 шахтеров и двух горноспасателей, но поднять их на поверхность пока не позволяет «газовая обстановка».

25 ноября на на шахте «Листвяжная» произошел взрыв и задымление. В шахте находились 285 рабочих. Большинство удалось эвакуировать, погиб 51 человек: 46 рабочих и пятеро сотрудников МЧС. Более 90 человек пострадали.

После аварии бывшие и действующие работники «Листвяжной» сообщили, что в шахте фиксировалась повышенная концентрация метана, а шахтерам периодически выдавали датчики, которые отображали некорректные показатели.

После аварии возбудили уголовные дела о нарушении требований промышленной безопасности (часть 2 статьи 217 УК) и о халатности (часть 3 статьи 293 УК). Арестованы директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молоствов и начальник участка Сергей Герасименок, а также два инспектора Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин.

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