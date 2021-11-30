Как табачный олигарх Олексин рассчитывался с Лукашенко дорогими машинами 4 30.11.2021, 13:01

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Алексей Олексин

фото: tut.by

Среди «подарков» оказались в том числе два Maybach и несколько раритетных авто.

Бизнесмен Алексей Олексин расчитывался с Лукашенко за "особые условия" работы на белорусском рынке дорогими автомобилями, утверждают авторы расследования. Текст опубликован международным Центром по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

До недавнего времени белорусская табачная промышленность почти полностью контролировалась государством, напоминают расследователи. Однако три года назад — в августе 2018-го — Олексин и его компания "Энерго-Ойл" получили эксклюзивные права на все сигареты, произведенные на гродненской табачной фабрике "Неман". Кроме того, со временем "Энерго-Ойл" получила редкую лицензию на импорт сигарет, а еще право на сеть киосков "Табакерка".

А в октябре 2018-го Олексин передал службе безопасности Лукашенко восемь автомобилей. Еще один подарил в ноябре.

"Некоторые из автомобилей, подаренных Олексиным, являются очень ценными или уникальными", утверждают авторы расследования. Среди подарков оказались в том числе два Maybach 62S (каждая стоит по 500 тысяч долларов) и несколько раритетных авто, в том числе Chevrolet Impala 1958 года выпуска (стоимость — около 113 000 долларов) и ГАЗ-96 сборки 1967 года.

Но похожем автомобиле Лукашенко катал президента России Владимира Путина по родной Александрии в том же октябре 2018-го года.

В Литве подозревают, что Олескин может быть причастен к контрабанде сигарет из Беларуси.

Олексин попал под санкции как один из "кошельков" режима Лукашенко, после чего стал избавляться от ряда активов.

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