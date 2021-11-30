закрыть
30 ноября 2021, вторник, 16:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как табачный олигарх Олексин рассчитывался с Лукашенко дорогими машинами

4
  • 30.11.2021, 13:01
  • 8,614
Как табачный олигарх Олексин рассчитывался с Лукашенко дорогими машинами
Алексей Олексин
фото: tut.by

Среди «подарков» оказались в том числе два Maybach и несколько раритетных авто.

Бизнесмен Алексей Олексин расчитывался с Лукашенко за "особые условия" работы на белорусском рынке дорогими автомобилями, утверждают авторы расследования. Текст опубликован международным Центром по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

До недавнего времени белорусская табачная промышленность почти полностью контролировалась государством, напоминают расследователи. Однако три года назад — в августе 2018-го — Олексин и его компания "Энерго-Ойл" получили эксклюзивные права на все сигареты, произведенные на гродненской табачной фабрике "Неман". Кроме того, со временем "Энерго-Ойл" получила редкую лицензию на импорт сигарет, а еще право на сеть киосков "Табакерка".

А в октябре 2018-го Олексин передал службе безопасности Лукашенко восемь автомобилей. Еще один подарил в ноябре.

"Некоторые из автомобилей, подаренных Олексиным, являются очень ценными или уникальными", утверждают авторы расследования. Среди подарков оказались в том числе два Maybach 62S (каждая стоит по 500 тысяч долларов) и несколько раритетных авто, в том числе Chevrolet Impala 1958 года выпуска (стоимость — около 113 000 долларов) и ГАЗ-96 сборки 1967 года.

Но похожем автомобиле Лукашенко катал президента России Владимира Путина по родной Александрии в том же октябре 2018-го года.

В Литве подозревают, что Олескин может быть причастен к контрабанде сигарет из Беларуси.

Олексин попал под санкции как один из "кошельков" режима Лукашенко, после чего стал избавляться от ряда активов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский