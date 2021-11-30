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Варили майонез с килограммами сахара: литовские пограничники рассказали о странных блюдах нелегалов из Беларуси

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  • 30.11.2021, 13:29
  • 20,516
Варили майонез с килограммами сахара: литовские пограничники рассказали о странных блюдах нелегалов из Беларуси
иллюстрационное фото

Стражи границы поделились информацией об исключительных ситуациях во время дежурств.

Литовские пограничники вспомнили, как мигранты, которые пытались попасть из Беларуси в ЕС через Литву, вели себя в самом начале кризиса и рассказали о их странных вкусовых привычках.

Литовский пограничник заявил, что даже не думал, что такое количество мигрантов может пройти и пройдет в Литву. По его словам, труднее всего было работать в начале миграционного кризиса, потому что «приходилось объяснять, писать, заполнять много документации, а осмотр их вещей занимал много времени, потому что они взяли 2-3 рюкзака, они приехали со своими семьями», передает Delfi.lt.

Также Саулюс рассказал об исключительных ситуациях: например, в одной из групп человек приехал в инвалидной коляске. Другой молодой человек попал в Литву с тяжелой травмой ноги, так как он утверждал, что однажды на своей родине залез на шахту.

Майонез с сахаром

Тогда некоторых нелегальных мигрантов размещены за защитной стеной Пошкониса (деревня в Литве). Одновременно там могли быть до 180 новичков. По словам пограничников, проживающие здесь мигранты не вызывали никаких проблем — конфликтов с местными жителями не было, попыток побега тоже.

Однако, пограничники удивлялись их пищевым привычкам.

«Они купили чипсы, колу и энергетик. После этого они плакали по ночам, жаловались, просили вызвать скорую, потому что переедали колу с чипсами», — отметил чиновник.

Еще он рассказал о странном блюде, приготовленном мигрантами. Они купили много банок майонеза, килограммы сахара, вылили все в кипяток и потом ели получившуюся кашу.

По словам Саулюса, теперь пограничникам больше не нужно следить за мигрантами, так как последние 18 человек несколько недель назад были переведены в постоянный лагерь.

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