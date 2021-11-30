Четырех генералов Росгвардии поймали на крупных махинациях 3 30.11.2021, 13:32

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фото: ТАСС

Они действовали по личному указанию своего начальника Виктора Золотова.

Главная военная прокуратура РФ заподозрила четырех генералов и трех полковников Росгвардии в хищениях и злоупотреблениях, связанных с внедрением в структуре внутренних войск МВД информационной системы "Недвижимость". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Система должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. Однако так и не заработала.

По словам источника газеты, офицеры собственной службы безопасности Росгвардии, работавшие по личному указанию директора Виктора Золотова, выяснили, что информационная система существовала только на бумаге, при этом выделенные на ее создание из бюджета 192 миллиона рублей были полностью освоены. Всего стороны заключили пять госконтрактов, по которым информационная система должна была заработать к 2016 году.

В 2017 году, как пишет газета, несколько высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписали фиктивные акты о введении в строй так и не запущенной системы "Недвижимость".

Материалы проверки направлены в Главное военное следственное управление для возбуждения уголовного дела.

По данным издания, в особо крупном мошенничестве военные прокуроры заподозрили заместителя начальника главного управления связи Росгвардии Андрея Козлова и трех офицеров в звании полковника. Уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, могут быть возбуждены против бывшего начальника главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенанта Алексея Белякова, его заместителя генерал-майора Александра Выродова и главы департамента строительства Росгвардии генерал-лейтенанта Валерия Дугинова, сообщает "Коммерсантъ".

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