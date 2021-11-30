«С агентствами не сотрудничают, справки из диспансеров брать не хотят» 30.11.2021, 13:41

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Минчанка попала на подозрительных продавцов жилья.

Казалось бы, механизм купли-продажи квартиры давно отточен: действовать можно как при помощи агентств недвижимости, так и самостоятельно. Но всегда найдутся люди, которые захотят провести многотысячную сделку по-своему, по-особенному.

О своеобразных продавцах жилья решила предупредить читателей Onlíner минчанка Светлана. Девушка давно присматривала недорогую однокомнатную квартиру в столице: ремонт все равно собиралась делать под себя, поэтому состояние жилья роли не играло. Важнее была цена.

Пароль — «не агент»

— Предложения по однушкам я мониторила регулярно, — рассказывает Светлана. — И вот в один из дней увидела объявление: появилась 31-метровая квартира за $36 000 по курсу. Да еще и на улице Розы Люксембург (район моего детства). Хоть фотографий и не было, я очень обрадовалась и решила позвонить.

Когда набрала указанный номер, услышала голос женщины. Та с ходу спросила, не из агентства ли я (так как с агентствами они решили не сотрудничать). Ну и поскольку я была обычным покупателем, разговор продолжился. Правда, много рассказать про квартиру женщина не смогла: дала другой номер, на этот раз мужчины, сказав, чтобы я позвонила ему и при этом обязательно произнесла пароль — «не агент».

Светлана, заинтересованная в сделке, так и поступила. А мужчина сразу пригласил на просмотр квартиры, оставшейся после бабушки. И так как у девушки было свободное время, она выехала на «Розочку».

— Дом, хрущевку после капремонта, я нашла без труда, он оказался в районе местной налоговой инспекции. Когда зашла в квартиру, увидела там двух девушек. Как позже выяснилось, из агентства недвижимости, но их мужчина (я думала, что он собственник) выпроводил, сказав, что с риелторами не сотрудничает.

Пока девушки и мужчина разговаривали, я осмотрелась: квартира, конечно, была крайне запущенная. Очень грязная, с разбитыми стеклами в дверях, с кучей хлама. Ремонт в ней, наверное, не делали с момента сдачи дома. Но мне это подходило: зачем переплачивать за чужую отделку, если можно все отремонтировать под себя.

Конечно, возникали мысли, как в таких условиях могла жить пожилая женщина, если у нее есть родственники, которые могли о ней позаботиться.

Но в конце концов это не мое дело. И я сказала хозяину, что мне вариант подходит.

Удивительные подробности

Минчанка готова была внести залог, забронировав тем самым жилье за собой, но мужчина решил честно и откровенно ввести ее в курс дела.

— В какой-то момент я обратила внимание на то, что в квартире была установлена сигнализация. Казалось бы, зачем — брать там нечего, — продолжает описывать свои приключения Светлана. — Задала вопрос собеседнику, а он и выдал: так это не от чужих людей, это от нас, родственников. Мол, у бабушки был непростой характер, плюс она много кому пообещала завещать свою квартиру и в итоге сама жила неспокойно.

Ну, опять же: чужие семейные отношения меня не касаются. Но мужчина продолжил и рассказал совсем уж странные детали: мол, эту квартиру они с гражданской женой (внучкой той самой бабушки) посредством договора купли-продажи, но без внесения денег переоформили на близких знакомых. И сейчас собственником является совсем другой человек.

Обычно после таких подробностей покупатели «сливаются», чтобы в будущем не лишиться всех сбережений и квартиры (ведь не исключено, что кто-то из родственников почившей начнет копаться в ситуации). Однако Светлана была настроена серьезно и даже внесла задаток в размере $100 по курсу, подтверждая свои намерения купить жилье. Мужчина, показывавший однушку, выдал расписку.

— Честно говоря, из нашего разговора с этим мужчиной я так и не поняла, жива бабушка или нет. И что там вообще за ситуация. Поэтому, посоветовавшись с мужем, решили вечером поехать и поговорить с соседями. В итоге дверь нам открыла женщина, которая подтвердила, что у бабушки (чуть ли не 100-летней хозяйки квартиры) были плохие отношения с родственниками. И именно она помогала пенсионерке: покупала продукты, погашала «коммуналку» и так далее. Честно говоря, у меня даже сложилось впечатление, что соседка в какой-то мере рассчитывала на эту квартиру.

И вдруг эта женщина говорит, что где-то месяц назад бабушка просто пропала: то ли ее увезли, то ли она умерла. Соседям никто ничего не сказал. А в квартире начал жить какой-то молодой человек, — передает минчанка, что удалось выяснить.

Но даже это не остановило девушку. Она начала обзванивать нотариусов и агентства по госрегистрации, чтобы заключить сделку. Правда, ближайшие свободные даты были только недели через три. Тогда Светлана набрала продавцов, чтобы поделиться информацией, а те сказали: не переживай, у нас есть знакомый регистратор, который все быстро сделает, — готовь деньги.

Это могла быть еще одна печальная история

— Они сказали, что сделку мы можем заключить уже в ближайший понедельник. Я согласилась, но попросила, чтобы мне заранее предоставили полный пакет документов, в том числе справки из психо- и неврологического диспансера от собственника (квартира-то оформлена на постороннего человека). На том конце провода ответили, что на это понадобится несколько дней.

Потом они позвонили мне и предупредили, что придется немного отложить заключение сделки: якобы забыли выписать бабушку из квартиры. На мой вопрос, жива ли она, ответили, что умерла, но вот надо подать документы, тогда квартира будет чистая.

Время шло, однако справки никто не предоставлял. Я настаивала, но продавцы начали вилять: вот, собственник живет в Гродненской области, ему специально ради вас придется ехать в другой город за этими бумагами, тратить время. Тогда я сказала, что могу его свозить или подождать сколько надо. Но эти справки мне нужны.

В какой-то момент продавцы перестали снимать трубку и только коротко отвечали на сообщения, делая меня виноватой: мол, давно могли заключить сделку, но из-за того, что я уперлась в справки, приходится терять время. А потом сказали, что собственник отказался их делать, так как справки из диспансеров не обязательны для заключения сделки. Если меня не устраивает такой вариант, ничего не будет.

Я еще попыталась им предложить оформление за мой счет через агентство, но они снова отвергли предложение. В общем, разошлись на том, что они вернули мне залог и еще раз отругали. А я сижу и думаю: что это было и, может, надо обратиться в прокуратуру, чтобы проверили эту квартиру и продавцов?..

Юристы предупреждают: если у вас есть хотя бы тень сомнения в чистоте сделки, лучше от нее отказаться. Это сегодня все в порядке и сделку вам зарегистрируют, а завтра (или через три года, а то и десять лет) могут объявиться ущемленные в своих правах наследники и раскрутят дело. Как итог — покупатель останется и без квартиры, в которой уже сделан ремонт, и без денег (а кто ему их вернет?). Вот вам для примера история Марины или Татьяны.

А вот что о нюансах сделок говорит юрист Татьяна Ревинская:

— При покупке квартиры, несомненно, есть определенные риски: каждый сам решает, покупать квартиру самостоятельно либо сделать это через посредство риелтора. Для покупателя в квартирном вопросе есть два существенных риска.

Квартиры можно лишиться в таких случаях.

1) Если будет доказано, что продавец квартиры в момент продажи не понимал значения своих действий или не мог руководить ими. В данном случае договор купли-продажи может быть признан недействительным в судебном порядке по иску родственников продавца. Как следствие — квартира возвращается продавцу в обмен на ее оплату.

Для минимизации риска нужно получить информацию о психическом состоянии продавца из наркологического и психоневрологического диспансера. Справку могут дать собственнику или уполномоченному им лицу. Но, к слову сказать, такая информация не будет подтверждать состояние собственника на момент заключения сделки.

2) Если квартиру продало неуполномоченное лицо (не собственник). Риск минимальный, поскольку регистратор не удостоверит сделку, если ее стороной является не собственник либо не уполномоченное им лицо. В любом случае нужно проверить правоустанавливающие документы на недвижимость и сведения о лице, указанном собственником. Уполномоченное лицо должно иметь соответствующую доверенность, заверенную нотариально, с актуальной датой и полномочиями на право осуществлять все действия, связанные с продажей конкретной квартиры.

В числе рисков еще стоят следующие.

Неузаконенное переустройство (перепланировка). При осмотре квартиры можно сверить фактическое положение дел с техпаспортом, а при наличии расхождений потребовать разрешительную документацию. При отсутствии таковой принимать решение: отказаться от покупки либо приобрести жилье, но с пониманием того, что придется заплатить штраф и, если разрешение на перепланировку не будет получено, все вернуть к прежнему состоянию, соответствующему техпаспорту.

Обременения: залог (например, квартира может находиться в залоге у банка, когда за нее не выплачен кредит), арест (арест может быть наложен в рамках уголовного дела). Проверить информацию об обременениях может любой, получив на платной основе соответствующую справку из Единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.

Право пользования третьих лиц. В квартире могут быть зарегистрированы другие члены семьи. Проверить такую информацию можно в РСЦ, получив выписку из лицевого счета (выдадут собственнику либо уполномоченному лицу).

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