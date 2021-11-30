Мозаичная психопатия усилилась: белорусский приключенческий фильм не покажут в Минске 3 30.11.2021, 13:58

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В нем снимались актеры Купаловского театра.

Историко-приключенческий проект «Беларусьфильма» «Авантюры Прантиша Вырвича» выходит в прокат. Правда, картину можно будет посмотреть только в некоторых белорусских городах, но не в Минске, сообщает zerkalo.io.

По сюжету обедневший шляхтич Прантиш Вырвич вынужден бежать из Менского иезуитского коллегиума. Случайно он становится обладателем необычного «имущества» — доктора, алхимика и ученого Бутрамея Лёдника, вынужденного пойти в услужение из-за долгов. Вместе друзья попадают в водоворот интриг влиятельных магнатов вокруг трона Речи Посполитой.

Режиссер Александр Анисимов (тезка знаменитого дирижера) снял эту картину на основе произведения Людмилы Рублевской, современной белорусской писательницы. Всего на счету Рублевской уже пять романов, посвященных Вырвичу и Лёднику. Но основой сценария Валентина Залужного стала первая книга, «Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега», которая вышла еще в 2012-м.

Картина была снята в 2019 году, предпремьерный показ состоялся в марте 2020 года. Но после него картина так и не вышла в прокат. По официальной версии, из-за коронавируса, а также из-за необходимости сделать дубляж на белорусский язык.

В фильме были принципиально задействованы только белорусские актеры. Роль Лёдника сыграл Иван Трус. После августовских событий 2020 года актер ушел из Купаловского театра и вместе с семьей уехал в Санкт-Петербург. В ноябре 2021-го он стал победителем премии «Золотой Софит» в номинации «лучшая мужская роль в драматическом театре» за работу в Александринском театре.

Роль Радзивилла Рыбоньки исполнил Виктор Манаев, самодура Иеронима Радзивилла — Вячеслав Павлють, наемника Ватмана — Дмитрий Есеневич, в картине можно увидеть и Игоря Сигова. Все они работали в Купаловском театре.

Возможно, именно поэтому картину так долго не пускали в прокат. Да и теперь он будет достаточно ограниченным. Фильм не покажут в Минске — упоминание о картине отсутствует на сайте столичного «Видеопроката». Соответствующая страница на сайте mogilevkino.by удалена. Мы смогли найти упоминания о прокате фильма в Пинске, Столине и Бобруйске.

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