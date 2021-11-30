Продолжение «романа» 1 Telegram-канал «СерпомПо»

30.11.2021, 13:59

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Франсуа Фийон и Владимир Путин

Фото: REUTERS

Франция взялась за друга Путина.

Друга Путина, бывшего премьера Франции Франсуа Фийона, которого Путин назначил членом совета директоров «Зарубежнефти» опять трясёт французская прокуратура. Ничего святого у нее нет.

Требует приговорить Фийона к пяти годам лишения свободы, в том числе к одному году в тюрьме, выплате штрафа в 375 тысяч евро и поражению в избирательных правах на 10 лет.

Все по тому же делу о фиктивном трудоустройстве его жены Пенелопы. А эту самую Пенелопу французские прокуроры предлагают лишить свободы на два года, выплатить штраф в 100 тысяч евро и тоже поразить в избирательных правах на 10 лет.

Не понимаем мы французских прокуроров. Ведь дали уже этому Фийону в июне пять лет. И вот – продолжение «романа».

Если приговорят, то будет остроумно зарплату из «Зарубежнефти» переслать Фийону посылкой во французскую тюрьму. Передать в коробке из-пол ксерокса. Попросить Чубайса исполнить – он справится.

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