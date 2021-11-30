Цены на нефть обвалились до $70 за баррель 2 30.11.2021, 14:14

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Фьючерсы на сорт Brent обновили минимумы за три месяца.

Начав неделю бодрым отскоком после обвала в «черную пятницу», рынок нефти на торгах во вторник снова оказался в огне.

Фьючерсы на сорт Brent обвалились почти на 5% и обновили минимумы за три месяца после того, как гендиректор Moderna Стефан Бансель заявил о неэффективности существующих вакцин против нового штамма коронавируса, сообщает finanz.ru.

Январские контракты на североморский сорт падали до 70,23 доллара за баррель, хотя еще накануне днем торговались выше 77 долларов.

Американский эталонный сорт WTI подешевел до 68,56 доллара за баррель на 11.37 мск, теряя 2,03% относительно закрытия понедельника.

В интервью Financial Times Бансель отметил, что большое количество мутаций в белковом шипе, который вирус использует для проникновения в клетки человека, вероятно потребуют модификации имеющихся вакцин.

«Я думаю, нигде не будет такого же уровня эффективности как со штаммом «дельта», - сказал он, добавив, что наладить масштабное производство «настроенных» на «омикрон» прививок можно будет в течение нескольких месяцев.

Накануне ВОЗ заявила об «очень высоком» риске в связи с новым вариантом вируса, который, по мнению организации, имеет большие шансы распространиться по всему миру и «ускользнуть» от иммунитета как переболевших, так и вакцинированных.

В понедельник Гонконг объявил, что расширяет запрет на въезд, а кабинет министров Австралии анонсировал дополнительные меры после выявления пяти случаев заражения новым штаммом. «Омикрон» уже обнаружили Канада, Япония, а также практически все страны Европы. Швейцария из-за рисков нового штамма за две недели до начала отменила Зимнюю Универсиаду-21.

И хотя «омикрон» уже начинает бить по авиаперевозкам, сокращая спрос на топливо, администрация США подтвердила, что не планирует отказываться от распродажи 50 млн баррелей из стратегического резерва топлива. Старший советник госсекретаря по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что возможен и дополнительный «выброс» нефти на рынок, если он окажется в состоянии дефицита.

За год цены на «черное золото» взлетели почти на 100%, благодаря сокращению добычи ОПЕК+ и печатным станкам центробанков, заливших в рынки 10 триллионов долларов чистой денежной эмиссии. Но на 7-летних максимумах спекулянты начали закрывать ставки на рост, фиксируя прибыль.

«Слишком рано говорить о том, куда пойдет рынок, пока у нас нет достаточно данных по новому штамму», - говорит Хауи Ли, экономист Oversea-Chinese Banking в Сингарпуре.

Чтобы нащупать «дно» котировкам нужен весомый повод - например, отказ ОПЕК+ от наращивания добычи, рассуждает он. Вероятность такого сценария не нулевая: картель из 23 добывающих государств отложил на два дня встречи технического и министерского комитета, чтобы обсудить ситуацию на рынке. Новая дата - 2 декабря.

Вслед за нефтью на Мосбирже снова слабеет рубль, на который давят геополитические риски и рекордная скупка валюты Минфином.

На 11.53 мск курс доллара повышается на 0,58%, до 75,0350 рубля, а евро - на 0,57%, до 85,16 рубля.

«Рубль свое не отпадал», - считает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич: курс доллара может подняться до 77 рублей, а евро - до 87, несмотря на повышение процентных ставок.

«Размах колебаний российской валюты значительно возрос за последние дни. И это важный негативный фактор. Скачки более чем на 1%, даже в обе стороны, часто сигнализируют о смене тренда. В нашем случае эта перемена делает рубль уязвимым к дальнейшей просадке», - поясняет он.

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