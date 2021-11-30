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МИД Британии: Мы будем защищать и поддерживать Украину и Западные Балканы

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  • 30.11.2021, 14:42
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МИД Британии: Мы будем защищать и поддерживать Украину и Западные Балканы

Кремль совершает стратегическую ошибку.

Во вторник в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что вторжение РФ в Украину и подрыв стабильности ее стран-партнеров будет стратегической ошибкой. И отметили, что Лондон будет защищать и поддерживать стабильность Западных Балкан и Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Британии Лиз Трасс, которую цитирует Reuters.

По ее словам, любые упреки о том, что "НАТО провоцирует Россию", являются ложными и намеренно распространяются перед встречей министров иностранных дел альянса.

"Мы будем стоять вместе с нашими собратьями-демократиями против злонамеренной деятельности России. Мы будем поддерживать Украину и стабильность на Западных Балканах. Любое предположение о том, что НАТО провоцирует РФ, является ложным. А любые действия России по подрыву свободы и демократии, которыми пользуются наши партнеры, будут стратегической ошибкой", - отметила глава МИД Британии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России политическими и экономическими последствиями в случае агрессии против Украины.

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