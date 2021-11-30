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Россиян отрежут от безлимитного мобильного интернета

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  • 30.11.2021, 14:51
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Россиян отрежут от безлимитного мобильного интернета

Стоимость связи также будет расти.

Эпоха безлимитного мобильного интернета в России постепенно уходит в прошлое по мере того, как растут расходы операторов и нагрузка на сеть.

Крупнейшие мобильные компании России практически синхронно отменили безлимитные опции в своих тарифных планах, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин и подтвердили Forbes представители компаний.

У «Мегафона» и «Вымпелкома» в актуальных тарифных планах больше нет возможности подключения безлимитного мобильного интернета. Tele2 убрал эту опцию несколько месяцев назад, а МТС сохраняет лишь в двух тарифах, каждый из которых стоит больше 2 тысяч рублей в месяц.

Ранее подключенные пользователи, в тарифы которых был включен дешевый безлимитный интернет, сохраняют возможность им пользоваться. Однако и с этим будет покончено, если операто решит сдать тариф «в архив». «В 2022 году на старых архивных планах будут отменять безлимитные опции мобильного интернета», - предупреждает Муртазин.

Уже сейчас операторы снижают скорость передачи данных абонентам при превышении определенных объемов трафика, хотя это и не указано в тарифном плане. Безлимитный интернет им невыгоден: абоненты расходуют большой объем трафика на фоне растущей нагрузки на сеть, указывает гендиректор аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов.

Операторы пытались отказаться от безлимита несколько лет назад, но в итоге вернули эту опцию из-за конкуренции, аналитик TelecomDaily Денис Кусков. Но теперь становится все яснее, что денег на безлимитном интернете не заработать, тогда как качество сети из-за безлимитных абонентов снижается, рассуждает он.

В Tele2 смену тарифной политики объяснили потребностями клиентов. Безлимитные тарифы всегда являлись нишевым продуктом, интересным лишь узкой аудитории, рассказала представитель компании.

Поскольку у емкости сети LTE есть физические ограничения, у опция безлимитного интернета распространяется на «конкретные, востребованные большинством услуги», рассказал представитель «Вымпелкома». Он отметил, что абсолютное большинство абонентов с неограниченным трафиком на смартфонах и планшетах используют не более 50 Гб в месяц, при этом 70% из них укладываются в 20Гб и менее: в основном это трафик из мессенджеров, соцсетей и видеосервисов.

Стоимость связи в России будет расти, никаких предпосылок для иного в нашей стране или любой иной стране мира сегодня не существует, уверен Муртазин: нужно развивать 5G, а инфраструктура для операторов номинируется в валюте и - соответственно - дорожает после каждой девальвации рубля.

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