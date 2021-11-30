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Главные проигравшие в истории с мигрантами — это «ябатьки»

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  • 30.11.2021, 15:25
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Главные проигравшие в истории с мигрантами — это «ябатьки»

Режим получил провал по огромному количеству направлений.

Похоже на то, что эпопея с мигрантами приходит к своему завершению. А значит самое время подвести предварительные итоги.

Более того, в миграционном кризисе Польша выступила в роли защитницы всего Евросоюза, что дает Варшаве дополнительное преимущество в спорах с Брюсселем. Если в сентябре речь шла о сокращении финансового потока из бюджета ЕС, то сейчас Польше выделяют дополнительные средства на укрепление границы, пишет Telegram-канал «Кукловод и овца».

Итог: Польша и ее руководство — главные победители миграционного кризиса.

В отличие от Польше, Литва и Латвия не имели столь ощутимых внутри- и внешнеполитических проблем. При этом и для них успех в отражении атаки со стороны южного соседа привел к консолидации общества и государства. Удачно выступив в роли фронтира Европы, Латвия и Литва увеличили свой политический вес в ЕС и НАТО.

Итог: Латвия и Литва в выигрыше, но не в таком сильном как Польша.

Пока наши соседи получали политическую выгоду, черные риэлторы из окружения Лукашенко обогащались финансово. Как и полагается черным риэлторам, они цинично воспользовались его состоянием. Убедили в перспективности авантюры с туристами, на которых и заработали 30-50 миллионов долларов.

Если попытаться найти проигравших в Европе, то на ум, конечно приходит Германия. Слабая и непоследовательная позиция Берлина разозлила страны восточной Европы. С одной стороны, Германия постоянно поучает восточную Европу правильной интерпретации прав и свобод человека, с другой, весьма толерантно относится к по-настоящему людоедским режимам.

Несколько смягчает политические потери Германии тот факт, что произошедшее воспринимается как личный провал засидевшейся у власти (не одобряем), но уже уходящей с поста (одобряем) Ангелы Меркель. У нового руководства Германии будет возможность отречься от слабой политики Меркель и занять более ответственную позицию в международных вопросах. При этом, не надо забывать, что Меркель-то уйдет, а вот 8 тысяч таки просочившихся в Германию туристов останутся.

Что касается руководства РФ, то они остались при своих. С одной стороны, многие западные политики посчитали, что именно Путин стоит за миграционным кризисом (не совпадает с мнением редакции). Популярность этого мнения повышает риски дополнительных санкций в отношении российских экономических агентов, в первую очередь речь идет о газопроводе Северный Поток-2.

С другой стороны политически выгодно быть в образе хозяина. Чтобы все тебе звонили и уважительно просили: «Дорогой Владимир Владимирович, не будете ли вы так любезны что-нибудь сделать?». После таких звонков от мировых лидеров, самооценка хозяина Кремля безусловно растет, а это — важнейший показатель российского политического устройства.

Однако есть и очевидные неудобства для Москвы.

Стоит ли говорить, что главные проигравшие в истории с мигрантами — это последователи Лукашенко. Но там провал по такому количеству направлений.

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