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Японские макаки научились рыбачить, чтобы пережить холода

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  • 30.11.2021, 15:30
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Японские макаки научились рыбачить, чтобы пережить холода

Животные зачастую сами вылавливают добычу из воды.

Японская макака (Macaca fuscata) — самый северный вид приматов в мире. Она обитает на всех островах Японии, кроме Хоккайдо. А ведь на севере страны снег может лежать до четырех месяцев в году, при этом средняя температура воздуха составляет минус пять градусов Цельсия. Так что зимой эти удивительные животные греются в горячих источниках, пишет Naked science.

Они обитают во всех видах лесов — от субтропических до горных, где питаются листьями, плодами растений, насекомыми, мелкими позвоночными и птичьими яйцами. Но обычный рацион японских макак — фрукты, семена, листья и цветы. О том, что снежные обезьяны могут питаться морской рыбой и моллюсками, впрочем, известно давно. Считалось, однако, что это происходит изредка и макаки просто подбирают морепродукты, выброшенные на берег.

Международная команда ученых, возглавляемая специалистами из Бирмингемского университета (Великобритания), изучила зимний рацион японских макак, обитающих в заповеднике Камикочи, проанализировав их экскременты при помощи метабаркодирования. Свои выводы исследователи представили в журнале Scientific Reports.

В фекалиях приматов обнаружили рыбную чешую и личинки водных насекомых. Так ученые узнали, что животные питаются и пресноводными существами — речной рыбой (включая бурую форель и кумжу), моллюсками и водными насекомыми. Это дополнительный источники их пищи для выживания в холода.

«Японские макаки зимой имеют широкий ареал при заметной нехватке пищевых ресурсов. Камикочи находится в глубокой долине, где они не могут пересечь горы. Плотность популяции крайне высока, потому макаки вынуждены зимовать в чрезвычайно суровых условиях.

Крупные популяции создают дополнительный стресс, но обилие восходящих потоков грунтовых вод и притока горячих источников от действующих вулканов обеспечивает течение многих ручьев без ледяного покрова, что позволяет обезьянам легко добраться до них», — рассказал первый автор работы Александр Милнер из Бирмингемского университета. Ученые установили, что часть рыбного рациона выносит на сушу течением (где его и подбирают прыткие макаки), но в некоторых случаях животные сами вылавливают добычу из воды.

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