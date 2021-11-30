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В семи районах Минска из крана может пойти зеленая вода

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  • 30.11.2021, 15:46
  • 3,790
В семи районах Минска из крана может пойти зеленая вода
Фото: kp.by

Опубликован список адресов.

В декабре в семи районах Минска из крана может пойти вода непривычного цвета. Заметив это, паниковать не стоит. В «Минскэнерго» уверяют: все безопасно. Специальный краситель — флуоресцеин добавят в сеть, чтобы найти утечки, сообщает onliner.by.

Речь идет о тепловых сетях Ленинского, Заводского, Московского, Партизанского, Октябрьского, Советского и Первомайского районов. Испытания начнутся 1 декабря и продлятся до 31 января 2022-го. Флуоресцеин будут дозированно вводить в сетевую воду котельных «Кедышко», «Шабаны» и Минской ТЭЦ-2 филиала «Минские тепловые сети».

«Применение этого красителя разрешено органами санэпиднадзора, т. к. он не представляет опасности для организма человека», — отмечают на предприятии.

Всех, кто обнаружит окрашенную воду в системах горячего водоснабжения, просят сигнализировать в филиал «Минские тепловые сети»: 298-27-47; 298-27-27; 298-27-37.

Список адресов, по которым окрасят воду

(Чтобы найти свой адрес, нажмите Ctrl + F, если у вас Windows, или Cmd + F, если у вас MacOS, а затем введите название улицы.)

Ауэзова, 5, 4, 4/1, 6, 7/1, 7/2, 8, 8а, 8/3, 9, 10, 11, 12, 14;

Голодеда, 1, 2, 2а, 3, 5/1, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 11/2, 13, 15, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/1, 21/2, 23/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 43, 45, 47, 51/1, 51/2, 53/1, 53/2, 57/1, 57/2, 57/3, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 4, 19а, 31а, 13а, 7, 49б, 49;

д. Ельница, 81, 82, 83, 84;

Зеленая, 1а;

Игуменский тракт, 11;

Инженерная, 4,2а,1, 12, 14, 26, 28,3,7;

Корзюки, 12, 14, 16, 18, 24, 28, 30, 32;

Краснослободская, 1; 3/1; 3/2; 7; 9/1; 9/2, 13, 15/1, 15/2, 19,5,17,11;

Крупской, 11, 15, 13а;

Малинина, 2, 4, 14, 26а, 30, 34, 28к 1,2,3; 36/1, 36/2, 18а, 19, 24, 28/4 , 41, 35, 35а, 35б, 35в, 26, 32;

Малявки, 1в;

Машиностроителей, 30, 29, 28,25,25а,24,19, 18, 17 ,15,13,11, 9, 9а,7а,7,5б;

Плеханова, 53, 55, 55/1, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 101, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 105в, 105в/1, 127, 51, 107, 61/1, 61/2, 77, 109;

пер. Промышленный, 14а,16, 14,8, 8а, 7, 9,11;

пр-д Ташкентский, 2; 4; 6/2, 10, 12, 7,6; 8; 3;

пр-д Голодеда, 3; 7/1; 9; 11; 13. 15, 15б, 15/2, 15/3, 17, 19, 23, 25, 55, 7/2, 5, 21;

пр. Партизанский, 150,174;

пр. Рокоссовского, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113/2, 113/3, 113/4, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 123а, 124, 126, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150б, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 166, 164, 170, 134, 145 а, 145 б, 148 а, 150в, 150 а, 151/1, 166 а, 113 а, 93 а, 93в, 98 б, 127а, 128, 138, 93, 95/2, 95/1, 151/2, 102/2, 102/3;

Промышленная, 15, 24, 26, 10, 23,21б, 6 б, 21в,4, 4/1, 4/2, 21Г;

Ротмистрова, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 28, 60,16, 70, 3,11,1, 61а;

Свислочская, 39, 11;

Селицкого, 82, 113 ,23, 25, 21/3, 21/1, 15б,19, 15а, 17, 13а, 9, 31в, 31, 21к5, 35а, 21, 9, 9/3, 9/15, 12, 21к, 37, 39;

Социалистическая, 2;

Ташкентская, 2, 2а, 4/1, 4/2, 4/3, 6/1, 6/2, 8, 8а, 10, 12, 16/1, 16/2, 16/3, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4; 20/1, 20/2, 20/3; 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24/1, 24/2, 24/3, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 28/1, 28/2, 5, 6а,1, 7, 40, 33, 25а, 19, 15;

Уборевича, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 38/2, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 58, 64, 66/1, 66/2, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 96, 102, 104, 110, 112, 114, 116а, 118, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 144/1, 146, 148/1, 148/2, 150, 152/1, 152/2, 154, 158, 160; 162; 164; 166; 168; 170, 73,124а, 74, 14/2, 144/2; , 142; 8/1, 156, 46, 14/1,30, 68а, 90, 76б, 62, 75, 60, 76а, 8/2, 77, 93, 95а, 144а;

Шабаны, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 16, 7, 15, 10, 12, 14, г.п.№1;

Якубова, 2/1,2,3; 4, 6, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 46, 1б, 6а, 14, 1а, 10, 34, 12, 44, 42, 26, 8;

1-й Арктический пер., 5;

1-й Полиграфический пер., 4, 6, 6а;

4-й пер. Кольцова, 6, 51, 53;

4-й Полиграфический пер., 9, 10-18;

Беды, 2, 4/1, 4а, 36, 38, 40, 42, 44, 45;

Белинского, 2-18, 3-23, 54;

Волгоградская, 9-69,12-86;

Восточная, 22-74, 41, 181, 183, 190, 178, 170, 168, 169, 125-133, 107, 165, 180-188;

Галло, 148;

Гамарника;

Калинина, 18-22, 30а, 30б;

пер. Калинина, 9, 4-16;

Калиновского;

Карбышева;

Кедышко, 3-33а, 49, 24-28;

Кнорина;

Кольцова;

Корш-Саблина,2.

Крамского, 14;

К.Чорного, 21-35;

Кутузова;

Литературная,22,

Логойский тракт;

пер. Ломоносова, 3, 5;

Ломоносова, 3, 5, 4-12;

Лукьяновича, 2, 3, 4, 6, 10, 12;

Мележа, 1-3, 4, 4а, 5;

Мирошниченко;

пр. Независимости, 117,117а, 119, 123-157, 165;

Некрасова, 3-9, 4-12;

Новгородская, 3-13, 6а;

Олешева, 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14;

Полиграфическая, 2-6, 16, 18, 29, 31;

Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108, 121;

Седых, 4- 68;

Славинского;

Суворова, 18;

Сурганова, 36-50;

Тикоцкого;

Толбухина, 10-18,17-23;

Топографическая, 3, 5, 7, 9, 13;

Филимонова, 69;

пер. Чайковского, 3;

пр-д Чайковского, 4, 6;

Чайковского, 7, 41, 73а,в;

Чернышевского, 10а;

Черняховского, 1, 3, 3а;

Широкая;

Я.Коласа, 38-42, 44-52, 39-73;

Минский район, д. Боровая, 2, 3, 6;

Авроровская, 2-8;

Аранская, 1—13, 6-22а, 18, 24;

Аэродромная, 2-4, 34- 42,125;

Балтийская, 2-12;

Белорусская, 15-41, 2-14,

Бобруйская, 5-27, 4-6,

Бородинская, 1б, 3, 15-35;

Великоморская, 7, 6-12, 30-36;

Вильямса, 37-47;

пер. Вильямса, 14;

Вирская, 40, 42,

Володарского, 16 — 24, 13 — 23;

Володько, 12-30;

Воронянского, 50/4-64;

Германовская, 9-17,

Герцена, 1, 2—12;

пер. Дачный, 8-18, 1в;

Денисовская, 3-51, 2-6,

Зыбицкая, 2—10, 3—9;

Индустриальная, 5-7;

Интернациональная, 21- 35, 36—42;

пер. Казарменный, 1—5, 4;

Кирилла и Мефодия, 3—5, 4—8;

Кирова, 1-33, 43—51, 2– 30;

Козыревская, 2-74, 15-39;

Комсомольская, 21—33, 34—38;

Красноармейская, 4—36, 1—37;

Купалы, 4, 5—25;

Левкова, 30, 33-45;

Ленина, 14—34,46, 47, 9—21, 27;

Ленинградская, 4-20, 1-7,

Либаво-Роменская, 23;

Луговая, 4а;

Маркса, 2—50, 1—45;

Марата, 19-21;

Маяковского, 1, 2 -4, 8-174, 11-15, 15а, 57а-129;

Михайловский, 4,

пер. Музыкальный, 3, 5;

Надеждинская, 2, 58, 58а, 1-29;

Независимости, 2—6, 10—32, 25—29,

Октябрьская, 1, 5—25, 2—16;

Первомайская, 2—14;

пер. Полевой, 2а;

Полевая, 2-36, 25, 25а;

Полтавская, 10;

пл. Привокзальная, 3, 5, 7,

Роменская, 5-9;

Свердлова, 1-23, 22-36,

пл. Свободы, 23, 23а;

Семенова, 1-35, 2-36;

Сенницкая, 55;

Серафимовича, 1а$

Смоленская, 2а, 7;

Солнечная, 1-31, 31а, 4-30;

Судмалиса, 3, 10, 10а;

Ульяновская, 3-7, 4, 8, 30-34, 23-41;

Уфимская, 7;

пер. Физкультурный, 34;

Физкультурная, 23-33, 14-26а;

Энгельса, 1—7, 17—27, 7а, 12-14, 20, 26– 34;

Буденного 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23;

Ванеева 29, 31, 32, 32а, 34, 40, 42, 46, 48;

Велозаводская 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Велосипедный 2-й пер. 1, 10, 10/1, 22, 3, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 5, 8, 9;

Велосипедный пер. 10, 5, 6, 6/3-1, 6/3-2, 7, 8;

Горовца 14/1, 14/2, 2, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34/2, 4, 6, 8;

Грицевца 1, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Долгобродская 24, 26, 28, 30;

Заводская 10, 8;

Клубный пр-д 1, 3;

Клумова пер., 1, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9;

Клумова, 11, 20, 23, 25, 3, 5, 5а, 7;

Кошевого, 1, 10, 12, 18, 2, 24, 26, 28, 2а, 3, 30, 5, 8;

Нахимова, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19/1, 19/2, 20, 25, 3, 4, 5, 5а, 6, 8;

Партизанский, 1, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25а, 26, 26а, 26/2, 26/3, 27а, 29а, 2/4, 3, 31, 33, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6д, 7, 8, 9;

Планерная, 3;

Плеханова, 26, 26а, 28/1, 28/2, 30, 32/1, 32/2, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 52/1, 54, 56/1, 56/2, 56/3, 58/1, 58/2, 58/3, 60/2, 62, 64, 66, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 72;

Рабочий пер., 1, 3, 4, 5, 6;

Рокоссовского, 1, 11, 11а, 12/1, 13, 14, 14а, 15, 17/1, 17/2, 18/1, 19, 21, 22, 23, 25/2, 26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 29б, 3, 30/2, 33, 33(ж.д.), 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 55, 56, 57, 58/1, 59, 5/1, 60/1, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 9;

Рыбалко, 1, 15, 16, 2, 20, 26, 3, 3а, 4/1, 4/2, 6, 7, 8, 9, г/п1.1, г/п1.2, г/п1.3, г/п5;

Серафимовича, 10, 11, 13, 19, 2, 21, 25, 4, 6, 6/2, 8, 8а;

Станиславского, 11, 11а, 14, 15, 16, 16а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34;

Стахановская, 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20/2, 21, 22, 24, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 7, 9;

Стахановский, пер. 2, 3, 5;

Стрелковая, 1, 11, 11а, 11б, 13, 14, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8;

Судмалиса, 14, 15, 15а, 16, 22, 22а, 24, 26, 5, 7;

Тракторостроителей бл., 3, 5;

Тростенецкая, 10, 10б, 11, 22, 3, 4, 5, 5б, 5в, 6, 8;

Фабричная, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 19, 20а, 20б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 6, 7, 8, 9;

Фабричный пер. 2-й, 9;

Чеботарева, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9;

Щербакова пер., 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8;

Щербакова, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34/2, 35, 36;

Якубова, 56/1, 58, 60, 62, 64, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 68, 70, 74, 76, 76 (ж.д.), 78, 80, 82;

Белорусская, 15 — 21, 41, 2, 4, 14;

Бобруйская, 5а, 7 — 27, 4, 6;

Володарского, 16—24, 15—19;

Герцена, 1, 2—12, 2а;

Зыбицкая, 2—10, 3—27;

Интернациональная, 9—33, 11а, 13а, 25а, 27а, 29а, 33а, 33б, 33в, 20а, 22, 24а, 26, 26а, 30—40;

Кирилла и Мефодия, 3, 5, 4—8;

Кирова, 1 — 5, 2—8, 8/1—4; 9—23, 33; 25, 16;

Комсомольская, 3—13, 5а, 13а, 15а, 21, 29, 33, 34, 36а;

Красноармейская, 3;

Купалы, 4, 17—25;

Ленина, 2—8, 4а, 3—11, 14, 16; 20—30, 46, 50, 47, 15—21, 15а, 21а;

Ленинградская, 4-20, 1-5, 1а;

Маркса, 1—31, 13а, 21а, 4—22, 12а, 18а, 22а, 34, 34а, 36, 37-45, 37а, 39; 24, 30, 32;

Михайловский, 4;

пер. Музыкальный, 3, 5;

пр. Независимости, 2, 6, 6а; 10—32, 19—29, 25а, 27а;

Немига, 3;

Октябрьская, 5—25, 19б, 23а, 2—16, 8а, 10/2, 10а, 12а;

пл. Октябрьская, 1;

Революционная, 1, 3, 4—14, 6в;

пл. Привокзальная, 3, 5, 7;

Свердлова, 9-23, 13а, 17а, 19а, 22-36, 24а, 32а, 1 по ГП (гостиница); 3, 7;

пл. Свободы, 2, 2а, 4, 8, 5—23, 7б, 23а;

Ульяновская, 25, 31—41, 32; 8;Ульяновская, 23 -41;

Энгельса, 1, 7, 7а, 4—20, 26—34, 32а, 34а;

Аранская, 6, 8, 22а; , 1, 9, 11, 13, 24;

Аэродромная, 121, 125, 125а;

Бородинская, 1б, 9—31, 17/2;

Великоморская, 7, 36;

Володько, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30;

Воронянского, 35, 50/3, 50/4, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

пер. Дачный, 16;

Денисовская, 3—7, 31—43, 39а, 47—51;

Индустриальная, 5—7;

Кирова, 43, 49, 51, 18, 26;

Козыревская, 10, 18—24, 70, 74, 29а, 33, 35/1, 35/2, 41;

пер. Казарменный, 3, 5, 5а, 4;

Красноармейская, 4—16, 16а, 20а, 22—28, 22а, 24а, 32а, 34, 34а, 36, 7—37, 7а, 21а;

Купалы, 5—11;

Левкова, 30, 30а, 33/2, 35/1, 35/2, 37, 41, 43, 45;

Ленина, 27;

Луговая, 4а;

Марата, 19—21;

Маркса, 38—50;

Маяковского, 4—20, 16а, 22/2, 96, 158, 168а, 11, 15, 57а, 59—97,99/1,2, 101, 101а, 101б, 115а, 127/3,129;

Надеждинская, 2, 58, 58а, 1—29;

Первомайская, 2, 12—16, 14/1,2;

пер. Полевой, 2а;

Полевая, 2—34, 25, 25а;

Семенова, 1, 35, 2, 4, 28—36, 30/1, 30а;

Сенницкая, 55;

Смоленская, 2, 7;

Солнечная, 31а, 28, 30/2;

Судмалиса, 3, 3а, 10, 10а;

Физкультурная, 14—18,26а;

Ульяновская, 3—7, 4;

Энгельса, 13—27.

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