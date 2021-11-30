В семи районах Минска из крана может пойти зеленая вода

В семи районах Минска из крана может пойти зеленая вода1
- 30.11.2021, 15:46
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Опубликован список адресов.
В декабре в семи районах Минска из крана может пойти вода непривычного цвета. Заметив это, паниковать не стоит. В «Минскэнерго» уверяют: все безопасно. Специальный краситель — флуоресцеин добавят в сеть, чтобы найти утечки, сообщает onliner.by.
Речь идет о тепловых сетях Ленинского, Заводского, Московского, Партизанского, Октябрьского, Советского и Первомайского районов. Испытания начнутся 1 декабря и продлятся до 31 января 2022-го. Флуоресцеин будут дозированно вводить в сетевую воду котельных «Кедышко», «Шабаны» и Минской ТЭЦ-2 филиала «Минские тепловые сети».
«Применение этого красителя разрешено органами санэпиднадзора, т. к. он не представляет опасности для организма человека», — отмечают на предприятии.
Всех, кто обнаружит окрашенную воду в системах горячего водоснабжения, просят сигнализировать в филиал «Минские тепловые сети»: 298-27-47; 298-27-27; 298-27-37.
Список адресов, по которым окрасят воду
(Чтобы найти свой адрес, нажмите Ctrl + F, если у вас Windows, или Cmd + F, если у вас MacOS, а затем введите название улицы.)
Ауэзова, 5, 4, 4/1, 6, 7/1, 7/2, 8, 8а, 8/3, 9, 10, 11, 12, 14;
Голодеда, 1, 2, 2а, 3, 5/1, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 11/2, 13, 15, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/1, 21/2, 23/1, 23/2, 25, 27, 29, 31, 37/1, 37/2, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 43, 45, 47, 51/1, 51/2, 53/1, 53/2, 57/1, 57/2, 57/3, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 4, 19а, 31а, 13а, 7, 49б, 49;
д. Ельница, 81, 82, 83, 84;
Зеленая, 1а;
Игуменский тракт, 11;
Инженерная, 4,2а,1, 12, 14, 26, 28,3,7;
Корзюки, 12, 14, 16, 18, 24, 28, 30, 32;
Краснослободская, 1; 3/1; 3/2; 7; 9/1; 9/2, 13, 15/1, 15/2, 19,5,17,11;
Крупской, 11, 15, 13а;
Малинина, 2, 4, 14, 26а, 30, 34, 28к 1,2,3; 36/1, 36/2, 18а, 19, 24, 28/4 , 41, 35, 35а, 35б, 35в, 26, 32;
Малявки, 1в;
Машиностроителей, 30, 29, 28,25,25а,24,19, 18, 17 ,15,13,11, 9, 9а,7а,7,5б;
Плеханова, 53, 55, 55/1, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 101, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 105в, 105в/1, 127, 51, 107, 61/1, 61/2, 77, 109;
пер. Промышленный, 14а,16, 14,8, 8а, 7, 9,11;
пр-д Ташкентский, 2; 4; 6/2, 10, 12, 7,6; 8; 3;
пр-д Голодеда, 3; 7/1; 9; 11; 13. 15, 15б, 15/2, 15/3, 17, 19, 23, 25, 55, 7/2, 5, 21;
пр. Партизанский, 150,174;
пр. Рокоссовского, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 113/2, 113/3, 113/4, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 123а, 124, 126, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150б, 150, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 162, 166, 164, 170, 134, 145 а, 145 б, 148 а, 150в, 150 а, 151/1, 166 а, 113 а, 93 а, 93в, 98 б, 127а, 128, 138, 93, 95/2, 95/1, 151/2, 102/2, 102/3;
Промышленная, 15, 24, 26, 10, 23,21б, 6 б, 21в,4, 4/1, 4/2, 21Г;
Ротмистрова, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 28, 60,16, 70, 3,11,1, 61а;
Свислочская, 39, 11;
Селицкого, 82, 113 ,23, 25, 21/3, 21/1, 15б,19, 15а, 17, 13а, 9, 31в, 31, 21к5, 35а, 21, 9, 9/3, 9/15, 12, 21к, 37, 39;
Социалистическая, 2;
Ташкентская, 2, 2а, 4/1, 4/2, 4/3, 6/1, 6/2, 8, 8а, 10, 12, 16/1, 16/2, 16/3, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4; 20/1, 20/2, 20/3; 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 24/1, 24/2, 24/3, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 28/1, 28/2, 5, 6а,1, 7, 40, 33, 25а, 19, 15;
Уборевича, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 38/2, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56, 58, 64, 66/1, 66/2, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 96, 102, 104, 110, 112, 114, 116а, 118, 122, 124, 126, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 144/1, 146, 148/1, 148/2, 150, 152/1, 152/2, 154, 158, 160; 162; 164; 166; 168; 170, 73,124а, 74, 14/2, 144/2; , 142; 8/1, 156, 46, 14/1,30, 68а, 90, 76б, 62, 75, 60, 76а, 8/2, 77, 93, 95а, 144а;
Шабаны, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 16, 7, 15, 10, 12, 14, г.п.№1;
Якубова, 2/1,2,3; 4, 6, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 46, 1б, 6а, 14, 1а, 10, 34, 12, 44, 42, 26, 8;
1-й Арктический пер., 5;
1-й Полиграфический пер., 4, 6, 6а;
4-й пер. Кольцова, 6, 51, 53;
4-й Полиграфический пер., 9, 10-18;
Беды, 2, 4/1, 4а, 36, 38, 40, 42, 44, 45;
Белинского, 2-18, 3-23, 54;
Волгоградская, 9-69,12-86;
Восточная, 22-74, 41, 181, 183, 190, 178, 170, 168, 169, 125-133, 107, 165, 180-188;
Галло, 148;
Гамарника;
Калинина, 18-22, 30а, 30б;
пер. Калинина, 9, 4-16;
Калиновского;
Карбышева;
Кедышко, 3-33а, 49, 24-28;
Кнорина;
Кольцова;
Корш-Саблина,2.
Крамского, 14;
К.Чорного, 21-35;
Кутузова;
Литературная,22,
Логойский тракт;
пер. Ломоносова, 3, 5;
Ломоносова, 3, 5, 4-12;
Лукьяновича, 2, 3, 4, 6, 10, 12;
Мележа, 1-3, 4, 4а, 5;
Мирошниченко;
пр. Независимости, 117,117а, 119, 123-157, 165;
Некрасова, 3-9, 4-12;
Новгородская, 3-13, 6а;
Олешева, 1, 2, 3, 5, 10, 12, 14;
Полиграфическая, 2-6, 16, 18, 29, 31;
Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108, 121;
Седых, 4- 68;
Славинского;
Суворова, 18;
Сурганова, 36-50;
Тикоцкого;
Толбухина, 10-18,17-23;
Топографическая, 3, 5, 7, 9, 13;
Филимонова, 69;
пер. Чайковского, 3;
пр-д Чайковского, 4, 6;
Чайковского, 7, 41, 73а,в;
Чернышевского, 10а;
Черняховского, 1, 3, 3а;
Широкая;
Я.Коласа, 38-42, 44-52, 39-73;
Минский район, д. Боровая, 2, 3, 6;
Авроровская, 2-8;
Аранская, 1—13, 6-22а, 18, 24;
Аэродромная, 2-4, 34- 42,125;
Балтийская, 2-12;
Белорусская, 15-41, 2-14,
Бобруйская, 5-27, 4-6,
Бородинская, 1б, 3, 15-35;
Великоморская, 7, 6-12, 30-36;
Вильямса, 37-47;
пер. Вильямса, 14;
Вирская, 40, 42,
Володарского, 16 — 24, 13 — 23;
Володько, 12-30;
Воронянского, 50/4-64;
Германовская, 9-17,
Герцена, 1, 2—12;
пер. Дачный, 8-18, 1в;
Денисовская, 3-51, 2-6,
Зыбицкая, 2—10, 3—9;
Индустриальная, 5-7;
Интернациональная, 21- 35, 36—42;
пер. Казарменный, 1—5, 4;
Кирилла и Мефодия, 3—5, 4—8;
Кирова, 1-33, 43—51, 2– 30;
Козыревская, 2-74, 15-39;
Комсомольская, 21—33, 34—38;
Красноармейская, 4—36, 1—37;
Купалы, 4, 5—25;
Левкова, 30, 33-45;
Ленина, 14—34,46, 47, 9—21, 27;
Ленинградская, 4-20, 1-7,
Либаво-Роменская, 23;
Луговая, 4а;
Маркса, 2—50, 1—45;
Марата, 19-21;
Маяковского, 1, 2 -4, 8-174, 11-15, 15а, 57а-129;
Михайловский, 4,
пер. Музыкальный, 3, 5;
Надеждинская, 2, 58, 58а, 1-29;
Независимости, 2—6, 10—32, 25—29,
Октябрьская, 1, 5—25, 2—16;
Первомайская, 2—14;
пер. Полевой, 2а;
Полевая, 2-36, 25, 25а;
Полтавская, 10;
пл. Привокзальная, 3, 5, 7,
Роменская, 5-9;
Свердлова, 1-23, 22-36,
пл. Свободы, 23, 23а;
Семенова, 1-35, 2-36;
Сенницкая, 55;
Серафимовича, 1а$
Смоленская, 2а, 7;
Солнечная, 1-31, 31а, 4-30;
Судмалиса, 3, 10, 10а;
Ульяновская, 3-7, 4, 8, 30-34, 23-41;
Уфимская, 7;
пер. Физкультурный, 34;
Физкультурная, 23-33, 14-26а;
Энгельса, 1—7, 17—27, 7а, 12-14, 20, 26– 34;
Буденного 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23;
Ванеева 29, 31, 32, 32а, 34, 40, 42, 46, 48;
Велозаводская 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Велосипедный 2-й пер. 1, 10, 10/1, 22, 3, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 5, 8, 9;
Велосипедный пер. 10, 5, 6, 6/3-1, 6/3-2, 7, 8;
Горовца 14/1, 14/2, 2, 20/1, 20/2, 20/3, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34/2, 4, 6, 8;
Грицевца 1, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
Долгобродская 24, 26, 28, 30;
Заводская 10, 8;
Клубный пр-д 1, 3;
Клумова пер., 1, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9;
Клумова, 11, 20, 23, 25, 3, 5, 5а, 7;
Кошевого, 1, 10, 12, 18, 2, 24, 26, 28, 2а, 3, 30, 5, 8;
Нахимова, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19/1, 19/2, 20, 25, 3, 4, 5, 5а, 6, 8;
Партизанский, 1, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 2, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25а, 26, 26а, 26/2, 26/3, 27а, 29а, 2/4, 3, 31, 33, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6д, 7, 8, 9;
Планерная, 3;
Плеханова, 26, 26а, 28/1, 28/2, 30, 32/1, 32/2, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 52/1, 54, 56/1, 56/2, 56/3, 58/1, 58/2, 58/3, 60/2, 62, 64, 66, 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 72;
Рабочий пер., 1, 3, 4, 5, 6;
Рокоссовского, 1, 11, 11а, 12/1, 13, 14, 14а, 15, 17/1, 17/2, 18/1, 19, 21, 22, 23, 25/2, 26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 29, 29б, 3, 30/2, 33, 33(ж.д.), 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 55, 56, 57, 58/1, 59, 5/1, 60/1, 61, 62, 63/1, 63/2, 64, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 74а, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 9;
Рыбалко, 1, 15, 16, 2, 20, 26, 3, 3а, 4/1, 4/2, 6, 7, 8, 9, г/п1.1, г/п1.2, г/п1.3, г/п5;
Серафимовича, 10, 11, 13, 19, 2, 21, 25, 4, 6, 6/2, 8, 8а;
Станиславского, 11, 11а, 14, 15, 16, 16а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34;
Стахановская, 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20/2, 21, 22, 24, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 7, 9;
Стахановский, пер. 2, 3, 5;
Стрелковая, 1, 11, 11а, 11б, 13, 14, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8;
Судмалиса, 14, 15, 15а, 16, 22, 22а, 24, 26, 5, 7;
Тракторостроителей бл., 3, 5;
Тростенецкая, 10, 10б, 11, 22, 3, 4, 5, 5б, 5в, 6, 8;
Фабричная, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 19, 20а, 20б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 6, 7, 8, 9;
Фабричный пер. 2-й, 9;
Чеботарева, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9;
Щербакова пер., 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8;
Щербакова, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34/2, 35, 36;
Якубова, 56/1, 58, 60, 62, 64, 66/1, 66/2, 66/3, 66/4, 68, 70, 74, 76, 76 (ж.д.), 78, 80, 82;
Белорусская, 15 — 21, 41, 2, 4, 14;
Бобруйская, 5а, 7 — 27, 4, 6;
Володарского, 16—24, 15—19;
Герцена, 1, 2—12, 2а;
Зыбицкая, 2—10, 3—27;
Интернациональная, 9—33, 11а, 13а, 25а, 27а, 29а, 33а, 33б, 33в, 20а, 22, 24а, 26, 26а, 30—40;
Кирилла и Мефодия, 3, 5, 4—8;
Кирова, 1 — 5, 2—8, 8/1—4; 9—23, 33; 25, 16;
Комсомольская, 3—13, 5а, 13а, 15а, 21, 29, 33, 34, 36а;
Красноармейская, 3;
Купалы, 4, 17—25;
Ленина, 2—8, 4а, 3—11, 14, 16; 20—30, 46, 50, 47, 15—21, 15а, 21а;
Ленинградская, 4-20, 1-5, 1а;
Маркса, 1—31, 13а, 21а, 4—22, 12а, 18а, 22а, 34, 34а, 36, 37-45, 37а, 39; 24, 30, 32;
Михайловский, 4;
пер. Музыкальный, 3, 5;
пр. Независимости, 2, 6, 6а; 10—32, 19—29, 25а, 27а;
Немига, 3;
Октябрьская, 5—25, 19б, 23а, 2—16, 8а, 10/2, 10а, 12а;
пл. Октябрьская, 1;
Революционная, 1, 3, 4—14, 6в;
пл. Привокзальная, 3, 5, 7;
Свердлова, 9-23, 13а, 17а, 19а, 22-36, 24а, 32а, 1 по ГП (гостиница); 3, 7;
пл. Свободы, 2, 2а, 4, 8, 5—23, 7б, 23а;
Ульяновская, 25, 31—41, 32; 8;Ульяновская, 23 -41;
Энгельса, 1, 7, 7а, 4—20, 26—34, 32а, 34а;
Аранская, 6, 8, 22а; , 1, 9, 11, 13, 24;
Аэродромная, 121, 125, 125а;
Бородинская, 1б, 9—31, 17/2;
Великоморская, 7, 36;
Володько, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30;
Воронянского, 35, 50/3, 50/4, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;
пер. Дачный, 16;
Денисовская, 3—7, 31—43, 39а, 47—51;
Индустриальная, 5—7;
Кирова, 43, 49, 51, 18, 26;
Козыревская, 10, 18—24, 70, 74, 29а, 33, 35/1, 35/2, 41;
пер. Казарменный, 3, 5, 5а, 4;
Красноармейская, 4—16, 16а, 20а, 22—28, 22а, 24а, 32а, 34, 34а, 36, 7—37, 7а, 21а;
Купалы, 5—11;
Левкова, 30, 30а, 33/2, 35/1, 35/2, 37, 41, 43, 45;
Ленина, 27;
Луговая, 4а;
Марата, 19—21;
Маркса, 38—50;
Маяковского, 4—20, 16а, 22/2, 96, 158, 168а, 11, 15, 57а, 59—97,99/1,2, 101, 101а, 101б, 115а, 127/3,129;
Надеждинская, 2, 58, 58а, 1—29;
Первомайская, 2, 12—16, 14/1,2;
пер. Полевой, 2а;
Полевая, 2—34, 25, 25а;
Семенова, 1, 35, 2, 4, 28—36, 30/1, 30а;
Сенницкая, 55;
Смоленская, 2, 7;
Солнечная, 31а, 28, 30/2;
Судмалиса, 3, 3а, 10, 10а;
Физкультурная, 14—18,26а;
Ульяновская, 3—7, 4;
Энгельса, 13—27.