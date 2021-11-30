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МВД Украины отрабатывает действия на случай прорыва границы нелегалами со стороны Беларуси

  • 30.11.2021, 16:16
МВД Украины отрабатывает действия на случай прорыва границы нелегалами со стороны Беларуси

Названа последовательность реагирования на подобные угрозы.

30 ноября на украинской Волыни проходит масштабное обучение подразделений системы МВД в рамках специальной пограничной операции «Полесье». Подобные учения проводятся во всех пяти областях, граничащих с Беларусью, сообщает Министерство внутренних дел Украины. По словам министра Дениса Монастырского, в случае прорыва мигрантов все доступные силы и средства Министерства внутренних дел Украины будут на границе с Республикой Беларусь в течение получаса.

По словам министра, все подразделения МВД должны будут обеспечить внутреннюю безопасность Украины. Последовательность реагирования будет такой: получение информации от разведывательных органов, направление сил и средств на точки, где идет пересечение границы мигрантами. Как отметил Монастырский, первыми на месте будут пограничники.

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