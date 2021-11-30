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Во Франции идет на выборы сторонник Путина

  • 30.11.2021, 16:18
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Во Франции идет на выборы сторонник Путина
Эрик Земмур

Он может стать главным конкурентом Макрона.

Противоречивый журналист и полемист Эрик Земмур объявил, что примет участие в предстоящих президентских выборах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают французские медиа.

Земмур во вторник 30 ноября опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что идет на выборы.

"Дорогие мои соотечественники (...), я решил взять нашу судьбу в руки. Сейчас речь идет уже не о реформах, а о спасении Франции. Я решил участвовать в президентских выборах", - заявил он в нем.

Журналисты Le Figaro обратили внимание, что фон для видеообращения наверняка является отсылкой к историческому обращению Шарля де Голля по радио 18 июня 1940 года, которое положило начало Движению Сопротивления - Земмур записал видео за письменным столом, на фоне книжных полок и перед радиомикрофоном.

Первая встреча в рамках теперь уже официально объявленной избирательной кампании должна состояться 5 декабря на арене "Зенит" в Париже, зале более чем на 6 тысяч зрителей.

Журналист и полемист правых взглядов Эрик Земмур уже несколько месяцев активно проводит встречи в формате презентации своей последней книги и появляется в эфирах, что вызвало предположение, что это фактически начало предвыборной кампании. Впрочем, по сей день Земмур сохранял интригу по поводу того, примет ли он участие в выборах.

Его фамилию уже некоторое время включают в социологические опросы. Некоторые предсказывали ему победу над Марин Ле Пен и выход во второй тур с Эммануэлем Макроном, но есть и такие, по которым Ле Пен опередит Земмура.

Результаты исследования аналитического центра Фонд Жан-Жоре в октябре показал, что более половины поклонников "зеленого" Янника Жадо и мэра Парижа, социалистки Анн Идальго, готовы уже в первом туре голосовать за Макрона, чтобы не дать преимущества Земмуру.

Земмур неоднократно хвалил Владимира Путина, выступает против мигрантов, придерживается правых взглядов.

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