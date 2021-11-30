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Последнее слово матери пятерых детей: Все мои действия и высказывания подготовлены с ненавистью ко лжи и насилию

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  • 30.11.2021, 16:23
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Последнее слово матери пятерых детей: Все мои действия и высказывания подготовлены с ненавистью ко лжи и насилию

Сильное выступление.

В Минском городском суде сегодня с последним словом выступила политзаключенная, мать пятерых детей Ольга Золотарь. Вчера прокурор Жанна Баранова запросила у суда наказание для нее – пять лет лишения свободы в условиях общего режима. Приговор Ольге будет вынесен 3 декабря.

Многодетную мать судят за участие в акциях протеста, а также за создание чата любителей песен Цоя. Его признали «экстремистским формированием», сообщает «Медиазона.Беларусь». При этом следствие не нашло и не допросило ни одного «участника». Вот что сказала Ольга на «суде»:

«Я здесь, потому что я неравнодушный человек».

«Я здесь, потому что я — мама, которая хочет защитить своих детей».

«Все мои действия и высказывания подготовлены с любовью к людям и с ненавистью к лжи и насилию».

«В материалах дела моим действиям придан смысл, который я не имела в виду. Обычные человеческие поступки, реакции и чувства криминализированы».

«Я хочу, чтобы в моей стране царила любовь к Богу и людям. Хочу закончить словами Владимира Короткевича: «На Беларусі Бог жыве». Жыве Бог! Жыве вечна».

38-летнюю маму пятерых детей Ольгу Золотарь из Жданович задержали 18 марта. Дома провели обыск, после которого забрали и саму Ольгу. В тот же вечер около 23:00 задержали ее мужа Сергея Ганкевича. На следующий день в рамках уголовного дела Ольгу поместили в СИЗО-1, а Сергея арестовали по ст. 24.23 КоАП на 10 суток якобы за вывешенный флаг на окне.

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