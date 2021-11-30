Самозванец Лукашенко заявил, что предложит Путину вернуть в Беларусь ядерное оружие 10 30.11.2021, 16:49

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иллюстрационное фото: 90s.by

Диктатор становится угрозой мирового масштаба.

Лукашенко в сегодняшнем интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву, отвечая на вопрос, что будет, если Германия откажется от размещения ядерного оружия НАТО, и оно будет размещено восточнее, заявил, что попросит Путина вернуть в Беларусь ядерное оружие. Его слова передает РИА Новости:

«Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. …То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно «при таком соприкосновении». Я же не зря сказал, мы на территории Беларуси к этому готовы. Я, как рачительный хозяин, ничего не разрушил, все сараи стоят на месте», — сказал самозванец.

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