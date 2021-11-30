Литовская таможня не пропустила запчасти к БелАЗам 1 30.11.2021, 17:01

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Стоимость груза составила сотни тысяч евро.

Литва вернула в Беларусь запчасти к БелАЗам из-за санкций Евросоюза. 15 тонн запчастей должны были быть доставлены в Боснию и Герцеговину. Стоимость груза составила более 214 тысяч евро.

В сентябре этого года произошел аналогичный случай. Литва не пропустила самосвалы БелАЗ, которые должны были отправиться в Чили.

Напомним, БелАЗ был включен в четвертый санкционный пакет Евросоюза.

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